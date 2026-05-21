¿Tornado en Edomex? Así fue visto el fenómeno “cola de agua” en distintos puntos de Toluca (VIDEO)

Habitantes del Valle de Toluca vivieron una tarde inusual este miércoles luego de que una “cola de agua” apareciera en el cielo entre los límites de Mexicaltzingo y Metepec, en medio de una intensa tormenta que también estuvo acompañada de lluvia y nubosidad densa.

El fenómeno llamó de inmediato la atención de vecinos y automovilistas, quienes comenzaron a compartir videos y fotografías en redes sociales al observar una especie de cono gris descendiendo desde las nubes. Las imágenes rápidamente generaron dudas y comentarios entre usuarios que incluso llegaron a confundir la formación con un posible tornado.

Aunque la escena fue impactante, especialistas explican que este tipo de eventos atmosféricos pueden presentarse durante tormentas severas y no siempre representan un riesgo mayor en tierra.

¿Qué es una “cola de agua”?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una “cola de agua” es un fenómeno asociado a tormentas intensas y al desarrollo de nubes de gran tamaño conocidas como cumulonimbos.

Estas formaciones nubosas crecen de manera vertical hasta alcanzar enormes dimensiones, creando condiciones para lluvias fuertes, descargas eléctricas, truenos e incluso caída de granizo.

Visualmente, la “cola de agua” aparece como una columna o cono invertido que desciende desde la base de la nube, dando la impresión de tocar el suelo o extenderse peligrosamente hacia abajo.

El Atlas Internacional de Nubes de la Organización Meteorológica Mundial describe este fenómeno precisamente como una nube en forma de embudo que emerge desde la parte inferior de una nube principal.

Habitantes del Valle de Toluca captaron una impresionante “cola de agua” durante la tormenta de este miércoles.



El fenómeno fue visto entre los límites de Mexicaltzingo y Metepec, sorprendiendo a vecinos que lo grabaron en video y fotografías.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Q1rcyWuHbr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

¿Qué provocó este fenómeno en Toluca?

La aparición de esta formación en el Valle de Toluca ocurrió mientras una tormenta avanzaba sobre varios municipios del Estado de México durante la tarde de este miércoles.

Las condiciones de humedad, el choque de corrientes de aire y la inestabilidad atmosférica favorecieron el crecimiento de nubes cumulonimbus, consideradas las responsables de este tipo de eventos.

Especialistas señalan que estas estructuras suelen aparecer cuando existe un desarrollo importante de tormentas eléctricas y cambios bruscos en la circulación del viento dentro de la nube.

Aunque las “colas de agua” pueden parecer peligrosas, no todas llegan a convertirse en tornados. En muchos casos, el embudo permanece suspendido sin tocar tierra.

Videos y fotografías inundaron redes sociales por el "tornado" en Toluca

Tras la aparición del fenómeno, usuarios comenzaron a publicar grabaciones desde distintos puntos de Metepec y Mexicaltzingo. En varios videos puede apreciarse cómo el cono nuboso desciende entre una densa masa de nubes oscuras mientras la lluvia avanzaba sobre la región.

¡Impresionante la madre naturaleza!



Se reporta la formación de un posible tornado en el Valle de Toluca, #Edomex



El fenómeno fue observado entre los municipios de Calimaya y Chapultepec, cerca de la comunidad de Villas del Campo.



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La imagen provocó sorpresa entre habitantes del Valle de Toluca, especialmente porque este tipo de formaciones no suelen observarse con frecuencia en la zona.

Protección Civil no reportó daños relacionados con el fenómeno hasta el momento, aunque las autoridades mantienen monitoreo por las lluvias que continuarán en distintas regiones del Estado de México.