Difunden videos de presunto abuso policial contra detenidos en Chiapas; Fiscalía ya investiga

La Fiscalía de Chiapas abrió una investigación, luego de que se difundieran videos donde se observa a policías ministeriales y elementos de la Fuerza Pakal cometiendo actos de tortura contra personas detenidas.

Tras la difusión de estas imágenes, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó a través de sus redes sociales que los hechos ya están siendo investigados.

Así es como “castigan” a personas detenidas en Chiapas: difunden video

La denuncia comenzó a surgir luego de que en las imágenes se observará a un comandante regional de la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos, encabezando métodos de terror.

En uno de los videos se ve como un hombre está siendo asfixiado con una bolsa negra, mientras los elementos de seguridad estallan a carcajadas. Un tipo de práctica señalada por organismos de derechos humanos como método de tortura.

En ese mismo clip se observa como una de las víctimas está sentada, mientras un hombre, vestido con siglas de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial Chiapas, lo somete con una bolsa en la cara.

Fiscalía de Chiapas reacciona al video difundido en redes sociales

Claro que el hecho no tardó en generar indignación, ya que se supone quien debe cuidar de nuestra seguridad, termina empleando métodos tan brutales.

Al respecto, la Fiscalía informó que se designó a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que este lamentable hecho sea esclarecido.

De igual forma, se abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable, en caso de que se confirme que en dichos videos participaron elementos adscritos a la corporación de seguridad.

¿Cómo se castiga el delito de tortura?

De acuerdo con el Código Penal de Chiapas, se considera delito si policías o agentes de investigación ejercen este tipo de abusos. Entre las sanciones se encuentra la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

A nivel federal, la tortura se castiga con 10 a 20 años de prisión con 500 a 100 días de multa, pero este tipo de sanciones incrementa con el cargo que ocupa el servidor público.

Lamentablemente, este tipo de casos no es aislado, ya que en agosto de 2025 se difundió el momento en que seis integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal “tablearon” a hombres detenidos.

Una práctica de castigo que se ha vuelto muy recurrente, y que más allá del abuso de autoridades, también se relaciona con métodos ocupados por grupos criminales.

