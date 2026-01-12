Muere Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa; así fue la despedida

La familia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Antonio Rocha Moya, noticia que se dio a conocer este domingo 11 de enero.

La información fue confirmada por el propio Gobierno del Estado de Sinaloa, que expresó públicamente sus condolencias sin dar detalles sobre las causas del deceso.

IMAGEN: Muere hermano de Rubén Rocha Moya: Este fue el mensaje

A través de una esquela difundida en redes sociales, el gobierno estatal manifestó su solidaridad con el mandatario y sus seres queridos, y señaló que acompaña a la familia con respeto en este momento de dolor. El mensaje fue breve y se centró en expresar el pésame, sin ampliar información adicional.

Políticos despiden a Antonio Rocha Moya

Luego de que se confirmara el fallecimiento, distintas figuras políticas y organizaciones enviaron mensajes de condolencias al gobernador. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, compartió un mensaje en la red social X en el que expresó su solidaridad y la de su familia.

Con respeto y solidaridad, la Secretaría de Pesca y Acuacultura acompaña al Gobernador Rubén Rocha Moya y a su familia ante el fallecimiento de su hermano, el Sr. Antonio Rocha Moya.

Nuestro sincero pésame. 🕊️ pic.twitter.com/oT2gUkIwmk — Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa (@spyasinaloa) January 12, 2026

En su publicación, el edil deseó pronta resignación a la familia Rocha Moya y envió un abrazo fraterno, destacando la cercanía y el acompañamiento en un momento complicado. De igual forma, la senadora por Sinaloa, Paloma Sánchez, expresó su pésame a través de redes sociales, donde envió sus condolencias y oraciones.

A estas muestras de apoyo se sumó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que, mediante un mensaje firmado por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, expresó su solidaridad con el gobernador y su familia.

Mi más sentido pésame al Gobernador de Sinaloa,@rochamoya_ , por el sensible fallecimiento de su hermano, Antonio Rocha Moya.



Envío mis más sinceras condolencias y oraciones.🕊️ pic.twitter.com/AxvOHEVB71 — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) January 12, 2026

¿Quién era Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa?

De acuerdo con la información disponible, Antonio Rocha Moya era originario de Badiraguato, en la zona serrana de Sinaloa, aunque, todo lo opuesto a su hermano, se mantuvo fuera de la vida política y a cualquier actividad gubernamental.

Hasta ahora, no existe información pública verificable sobre su ocupación o trayectoria profesional. Los datos conocidos se limitan a su vínculo familiar con el mandatario estatal, sin que se hayan difundido mayores detalles sobre su vida personal o laboral.

La familia Rocha Moya no ha emitido comunicados adicionales ni declaraciones públicas tras la confirmación del fallecimiento. La postura ha sido mantener la discreción y solicitar respeto al duelo y a la vida privada, en un momento que corresponde al ámbito personal.