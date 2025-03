Así despidieron a Nurdin, árbitro que murió tras riña en una cancha de futbol en Torreón

El deporte, en teoría, tendría que significar un espacio libre y de sana convivencia, aunque en muchas ocasiones este representa peligro, tal fue el caso del árbitro Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos, quien murió este 20 de marzo, en Torreón, Coahuila.

A través de redes sociales, familiares, amigos y cercanos al árbitro confirmaron el deceso luego de ser agredido en una cancha de futbol en los recientes días.

Amigos y familiares despiden a Nurdin, árbitro que fue agredido en Torreón

Tras ser agredido el pasado 15 de marzo cuando se encontraba como espectador de un partido de futbol rápido, Ayala Gallegos quedó en estado de coma por la gravedad de los golpes que sufrió.

Con pesar y mucha tristeza se confirmó a través de Facebook la muerte del árbitro, una usuaria identificada como Valeria Palomares, dedicó algunas palabras para quien consideró “un gran amigo”, además de agradecerle por todo lo bueno que recibió de él en los 8 años que compartieron.

“Se dice que falleciste Emmanuel pero no es verdad, solo que te quedaste bien dormido porque las caguamas te pegaron y tú te duermes como si no hubiese mañana ay me duele demasiado tu partida, Emmanuel fuiste un gran amigo, un gran ser humano, gracias por todas las cosas que recibí de tu parte”, redactó.

La brutalidad con la que actuaron algunos “pseudo” deportistas conmocionó a propios y extraños, es así como otro usuario exigió justicia por Emmanuel Ayala, al tiempo que convocó a los árbitros de Torreón a no ejercer en apoyo a su compañero.

“Lamentablemente ha fallecido nuestro compañero Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos una pena, ojalá les caiga todo el peso de la ley a esos malvivientes asesinos, igualmente a los responsables y dueño de las canchas La Bombonera Futbol 7 esto no puede quedar impune Instituto Municipal Del Deporte de Torreón Ramon Chufani exhorto a los árbitros locales en Torreón a no arbitrar este fin de semana como apoyo a su compañero y rechazo a la violencia”, escribió.

En distintas publicaciones se puede ver la gratitud y el amor que muchas personas tenían por Emmanuel, quienes lo despiden con un “abrazo hasta el cielo”.

Llevare en mi memoria las últimas veces que caíste a verme, que inyectará a tu bb, y platicar contigo, ver que eras una persona que cambió mucho para bien, y por tu familia (...) gracias por todos los momentos que compartimos junto con toda la banda cortiloka, un abrazo hasta el cielo papi, descansa en paz amigo”, Milthon Reveels

Árbitro en Torreón se encontraba como espectador al momento del ataque

Días después del incidente, “La Bombo Fut Sala” publicó un comunicado en el que aclararon que al momento de la agresión no portaba un uniforme de árbitro, por lo que dan a entender se encontraba como espectador y se trató de un “tema personal”.

Además, agregaron que en los siguientes días darían a conocer el nombre del agresor, quien fue suspendido de manera vitalicia de la liga.