Murió el bebé que nació en vía pública en la Col. Guerrero, CDMX

La mañana de este miércoles, una mujer en situación de calle dio a luz en plena vía pública de la Col. Guerrero, en la Ciudad de México. Aunque policías capitalinos auxiliaron en el parto y ambos fueron trasladados a un hospital, el bebé recién nacido lamentablemente murió horas después.

Fallece recién nacido tras parto en la calle

El parto ocurrió la mañana de este miércoles en la intersección de Eje 1 Norte Mosqueta y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la mujer, identificada como María, de 38 años, entró en labor de parto sin tener acceso inmediato a atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaban labores de vigilancia en la zona observaron que la mujer solicitaba ayuda, por lo que se acercaron y le brindaron apoyo.

La bebé que nació en calles de la colonia Guerrero murió.



No obstante de los esfuerzos que hicieron policías y paramédicos, la pequeña no resistió y lamentablemente murió en el hospital.





Entre seis policías improvisaron un área segura y ayudaron a recibir al bebé mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Los uniformados arroparon al bebé con sus chamarras y para evitar que le diera frío.

Tras el parto, tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó que el recién nacido perdió la vida, pese a los esfuerzos del personal médico, hasta el momento se desconoce el motivo de la defunción del pequeño.

Seis policías ayudaron a la madre en la labor de parto

Entre al menos seis elementos policiales participaron en la asistencia del parto de una mujer, brindándole apoyo hasta la llegada del personal médico, quien continuó con la atención tanto de la madre como del recién nacido.

Policías asisten parto de mujer



El personal de la policía de la CDMX ayudan a una mujer que entró en labor de parto en la colonia Centro.





Los oficiales permanecieron junto a ambos por cerca de 20 minutos, proporcionando auxilio y resguardo mientras esperaban refuerzos. Minutos más tarde, una ambulancia de Protección Civil de Cuauhtémoc arribó al lugar para estabilizar a la madre y al bebé.