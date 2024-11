Muere Carlos David, víctima del atentado contra Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico de CDMX

Un nuevo y lamentable acontecimiento se suma a la investigación del atentado contra Diana Sánchez Barrios que tuvo lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), hace casi un mes. Carlos David, quien acompañaba a la lideresa de ambulantes durante el ataque, ha perdido la vida.

¿Quién era Carlos David? Víctima indirecta del ataque en Centro Histórico de CDMX

Carlos David era uno de los acompañantes de la lideresa de ambulantes de Tepito y diputada suplente que se encontraba con ella al momento del ataque. Aquel día fueron interceptados por un hombre en la calle Motolinía, casi esquina con la avenida 5 de Mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc , el pasado 17 de octubre.

Luego de recibir los disparos a quemarropa, tanto él, Diana Sánchez y otro lesionado fueron llevados a un hospital, donde les realizaron varias intervenciones.

Finalmente, luego de casi un mes, familiares de Carlos David reportan que falleció. El otro acompañante de la diputada murió a las pocas horas del atentado.

¿Por qué atacaron a Diana Sánchez Barrios?

Ese jueves, personas cercanas a Diana Sánchez Barrios comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que el atentado ocurrió minutos después de que la lideresa de comerciantes saliera del Congreso de la CDMX para dirigirse a sus oficinas en la calle Motolinia, cerca del lugar donde tuvo lugar la balacera.

“Está en el hospital, no sabemos en cuál, creo que no es bueno al augurio de ella; sí está herida. Ya hace unos años la habían amenazado, no sabemos sí venga de ahí (lo que pasó)", comentó una fuente.

Dos implicados en el ataque a Diana Sánchez Barrios fueron vinculados a proceso

Cabe señalar que este 8 de noviembre, la Fiscalía CDMX informó que fueron vinculados a proceso dos presuntos implicados en el atentado contra Diana Sánchez Barrios. Ambos fueron capturados el 5 de noviembre, gracias al análisis de las cámaras del C2 y C5.

Ambos habrían escapado del Centro Histórico de la CDMX en un moto que abandonaron en Jardín Balbuena, antes de huir a una Unidad Habitacional, dónde se cambió de ropa.

En el lugar fue observado con una mujer antes de salir del sitio en otra moto usada como transporte por aplicación que lo llevó hasta un establecimiento en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Posteriormente se trasladó al fraccionamiento Residencial Real De Toscano él y otro sujeto fueron detenidos por su presunta implicación en el ataque. También detuvieron a la mujer que escondió al presunto implicado.