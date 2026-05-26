Caos en CDMX: Muerte en campamento de la CNTE, rescate de hombre en elevador y ataque armado

¿Qué paso en la madrugada? Una serie de hechos de seguridad y emergencias marcaron la madrugada de este martes en diversos puntos dfe la Ciudad de México, en donde las autoridades capitalinas desplegaron operativo por la muerte en campamento de la CNTE instalado en calles del Centro, el rescate de un hombre atrapado en un elevador, además de un ataque armado en calles de la CDMX.

Estas emergencias provocvaron la movilización de policías y personal de emergencias como peraméricos, bomberos, además de personal ministerial en diversas zonas de la capital del país. Uno de los hechos que más llamó la atención se registró en un campamento instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en calles del Centro Histórico de la CDMX.

¿Qué pasó en el campamento de la CNTE en el Centro Histórico?

Un hombre murió al interior del campamento ubicado sobre la calle 5 de Mayo, justo en la esquina con Filomeno Mata. Sus compañeros solicitaron apoyo de los servicios de emergencias luego de notaran que no reaccionaba. Los paramédicos atendieron al llamado pero poco después confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

#MientrasDormía



Muere un maestro de la CNTE en el campamento que mantienen en el Centro Histórico; levantan el cuerpo ante la mirada de sus compañeros



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De acuerdo con los primeros reportes, su muerte habría ocurrido presuntamente por causas naturales o derivadas de una enfermedad. Ante la situación, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Recuperan camión con medicamentos, robado en Azcapotzalco

En otro punto de la CDMX, agentes federales localizaron un tractocamión cargado con medicamentos que contaba con reporte de robo en calles de la colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco.

La unidad de carga fue localizada mientras estaba estacionada en la intersección de las calles San Isidro y Renacimiento. Después del hallazgo, autoridades desplegaron un operativo para asegurar el vehículo y evitar el retiro de la mercancía.

Posteriormente, una grúa trasladó el camión de carga al Ministerio Público, en donde quedó bajo resguardo para continuar con las investigaciones correspondientes, cabe decir que por ahora no hay personas detenidas.

Bomberos rescatan a hombre atrapado en elevador

Durante esta madrugada, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo el rescate de un hombre que estuvo atrapado, cerca de una hora, al interior de un elevador en un edificio de la colonia Extremadura, en la alcaldía Benito Juárez.

Los bomberos tuvieron que utilizar herramienta especial para abrir el ascensor sin poner en riesgo la vida del hombre atrapado, que después de ser liberado, fue valorado por paramédicos que poco después reportaron que no presentaba lesiones.

Hombre baleado en calles de la Miguel Hidalgo

La violencia se hizo presente en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde un hombre resultó herido luego de un ataque armado luego de ser persgeguido por sujetos en calles de la colonia Plutarco Elías Calles Vecinos de la zona fueron los que reportaron las detonaciones ocurridas justo enn el cruce de la Avenida Camarones y Los Gallos.

Los parampedicos trasladaron a la víctima a un hospital cercano mientras que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, revisaron las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar a los responsables de los disparos. Todos estos hechos ocurridos durante la madrugada de hoy, reflejan el nivel de movilización y atención que todas las jornada noscturnas enfrentan los cuerpos de emergencia en la capital del país.

