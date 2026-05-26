Detienen a sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Isaí Martínez Zepeda; le encuentran “arsenal de guerra”

La vigilancia en los límites fronterizos del país permitió la localización y captura de Isaí Martínez Zepeda, identificado por los cuerpos de seguridad como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El operativo de aprehensión se concretó de manera exitosa en el municipio de Nogales, en la entidad de Sonora.

El indiciado era considerado un objetivo prioritario para las instancias judiciales, debido a que sobre su persona pesa un mandato vigente con fines de extradición, por lo que se iniciaron los trámites legales correspondientes tras su detención en el norte de la República Mexicana.

Operativo sorpresa y desmantelamiento en el sur del país

De forma paralela a las acciones realizadas en la franja norte, las fuerzas del orden ejecutaron una diligencia ministerial en el extremo opuesto del territorio nacional.

En el municipio de Tapachula, situado en el estado de Chiapas, elementos de seguridad cumplimentaron un mandamiento de entrada e inspección al interior de una propiedad privada.

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El despliegue en dicho inmueble derivó en el hallazgo y resguardo de un importante cargamento ilícito, lo que neutraliza las capacidades operativas de los grupos delictivos que operaban en esa región colindante.

Incautación masiva de narcóticos y arsenal de guerra

El resultado del registro habitacional en la frontera sur arrojó el decomiso de un volumen considerable de sustancias prohibidas y equipo bélico de alta peligrosidad.

Durante la revisión detallada de la edificación chiapaneca, los agentes federales contabilizaron y confiscaron un total de 687 kilogramos de una sustancia con las características propias de la cocaína.

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Además de los paquetes de droga hallados en las habitaciones, el inventario del aseguramiento reveló la existencia de un arsenal.

En las listas oficiales se detalló la recuperación de 151 armas de fuego de diversos calibres, junto con un lote que sumaba 363 cargadores útiles para abastecer dicho equipamiento táctico.

Para finalizar la inspección del inmueble en Tapachula, los elementos de seguridad pública localizaron 18 granadas, artefactos que fueron manejados con las medidas de protección necesarias para evitar incidentes durante su traslado a los depósitos oficiales.

