Metro CDMX: Marcha lenta en estas Líneas por lluvia hoy 26 de mayo de 2026

Usuarios reportan mucha afluencia y demora en el servicio en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

"Llevo más de 30 minutos en la Línea B en San Lázaro dirección Ciudad Azteca y no se puede subir", escribió una usuaria.

El Metro informó que se presenta alta afluencia en la Línea B y se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.