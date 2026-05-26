Metro CDMX: Marcha lenta en estas Líneas por lluvia hoy 26 de mayo de 2026
El Metro CDMX comienza el martes con retrasos y alta afluencia en la Línea 3, mientras la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada; últimas noticias EN VIVO.
¡Qué no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este martes 26 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
La estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada hasta nuevo aviso.
#MetroAlMomento: La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de Línea 8.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Asimismo, las estaciones… pic.twitter.com/7wz9xokdlF
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 26 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes
Reportan complicaciones en Línea B
Usuarios reportan mucha afluencia y demora en el servicio en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.
"Llevo más de 30 minutos en la Línea B en San Lázaro dirección Ciudad Azteca y no se puede subir", escribió una usuaria.
El Metro informó que se presenta alta afluencia en la Línea B y se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.
Buena noche. Se presenta alta afluencia en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Lluvia provoca marcha en Las Líneas 3, 7, 8 y 12
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 7, 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 7, 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/YRm1JaWH8W— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Avance lento en la Línea 5
Usuarios reportan retrasos en la Línea 5, aseguran que el avance de trenes es lento; autoridades ya agilizan el servicio en cada una de las estaciones.
Buena tarde. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 5. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Siguen los retrasos en la Línea 2
Usuarios aseguran que continúan los retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes. El Metro CDMX no ha dado detalles sobre este problema.
Muevan la Línea 2!!!— Sara (@hadadelamort) May 26, 2026
Retrasos en Cuatro Caminos
Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en Cuatro Caminos; piden agilizar el avance de trenes.
El Metro CDMX explicó que el problema se debe al retiro de un celular que cayó en las vías; se agiliza el servicio.
Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (celular) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Mal servicio en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que el servicio en las estaciones es deficiente; piden agilizar el avance de trenes.
Que onda linea 2 ya también va a estar como la 3 con su servicio deficiente— Valentino demon (@Ricardo29670695) May 26, 2026
¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B; piden a las autoridades agilizar el avance de trenes.
Mueve la línea b @MetroCDMX— Ganster_Gastino (@GGastino) May 26, 2026
Retrasos en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar por el paso del tren por más de 10 minutos; piden agilizar el servicio.
pongan orden en la L2 del metro, por estación 10 minutos, wtf— Alan (@VBilla13) May 26, 2026
Continúan los retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, en dirección a Universidad, aseguran que los trenes se van deteniendo varias veces antes de llegar a las estaciones.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Siguen los retrasos y avance lento en la Línea 3
Usuarios reportan que los trenes de la Línea 3 no avanzan con fluidez, aseguran que en cada una de las estaciones esperan de 5 a 7 minutos para avanzar; piden agilizar el servicio.
El Metro CDMX explicó que los problemas se deben a la revisión de un tren.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Retrasos en Centro Médico; sin avance de trenes
Usuarios aseguran llevar más de 15 minutos detenidos en Centro Médico, con dirección a Universidad; piden agilizar el avance de trenes.
Los retrasos en la Línea 3 se deben a la revisión de un tren.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Sin avance en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que no hay avance de trenes en dirección a Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio.
Autoridades del Metro CDMX no han dado detalles sobre este tema.
No hay avance en la línea 2 dirección 4 caminos— Viri C (@pollylaflak) May 26, 2026
Alta afluencia en la Línea 3
Se reporta alta afluencia en la Línea 3; autoridades aseguran que ya están agilizando el avance de trenes en cada una de las estaciones.
Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3; piden agilizar el avance de trenes. El Metro CDMX asegura que los problemas se deben a la alta afluencia.
Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
Continúa el cierre de la estación Zócalo CDMX
La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, continúa cerrada para este martes; en caso de ir al centro de la capital se recomienda tomar las siguientes alternativas:
🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.
#MetroAlMomento: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 25° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/6H8SQx3Obs— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026