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Metro CDMX: Marcha lenta en estas Líneas por lluvia hoy 26 de mayo de 2026

El Metro CDMX comienza el martes con retrasos y alta afluencia en la Línea 3, mientras la estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada; últimas noticias EN VIVO.

Metro CDMX HOY 26 de mayo 2026: Retrasos, avance de trenes y fallas en escaleras eléctricas este martes
¿Qué pasa en el Metro CDMX este martes?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Qué no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este martes 26 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

La estación Zócalo/Tenochtitlán continúa cerrada hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 26 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes

Reportan complicaciones en Línea B

Usuarios reportan mucha afluencia y demora en el servicio en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

"Llevo más de 30 minutos en la Línea B en San Lázaro dirección Ciudad Azteca y no se puede subir", escribió una usuaria.

El Metro informó que se presenta alta afluencia en la Línea B y se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.

Lluvia provoca marcha en Las Líneas 3, 7, 8 y 12

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 7, 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes.

Avance lento en la Línea 5

Usuarios reportan retrasos en la Línea 5, aseguran que el avance de trenes es lento; autoridades ya agilizan el servicio en cada una de las estaciones.

Siguen los retrasos en la Línea 2

Usuarios aseguran que continúan los retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes. El Metro CDMX no ha dado detalles sobre este problema.

Retrasos en Cuatro Caminos

Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en Cuatro Caminos; piden agilizar el avance de trenes.

El Metro CDMX explicó que el problema se debe al retiro de un celular que cayó en las vías; se agiliza el servicio.

Mal servicio en la Línea 2, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que el servicio en las estaciones es deficiente; piden agilizar el avance de trenes.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B; piden a las autoridades agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea 2, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar por el paso del tren por más de 10 minutos; piden agilizar el servicio.

Continúan los retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, en dirección a Universidad, aseguran que los trenes se van deteniendo varias veces antes de llegar a las estaciones.

Siguen los retrasos y avance lento en la Línea 3

Usuarios reportan que los trenes de la Línea 3 no avanzan con fluidez, aseguran que en cada una de las estaciones esperan de 5 a 7 minutos para avanzar; piden agilizar el servicio.

El Metro CDMX explicó que los problemas se deben a la revisión de un tren.

Retrasos en Centro Médico; sin avance de trenes

Usuarios aseguran llevar más de 15 minutos detenidos en Centro Médico, con dirección a Universidad; piden agilizar el avance de trenes.

Los retrasos en la Línea 3 se deben a la revisión de un tren.

Sin avance en la Línea 2, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que no hay avance de trenes en dirección a Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio.

Autoridades del Metro CDMX no han dado detalles sobre este tema.

Alta afluencia en la Línea 3

Se reporta alta afluencia en la Línea 3; autoridades aseguran que ya están agilizando el avance de trenes en cada una de las estaciones.

Retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3; piden agilizar el avance de trenes. El Metro CDMX asegura que los problemas se deben a la alta afluencia.

Continúa el cierre de la estación Zócalo CDMX

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, continúa cerrada para este martes; en caso de ir al centro de la capital se recomienda tomar las siguientes alternativas:

🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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