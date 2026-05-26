Marchas sobre Paseo de a Reforma: alternativas viales en CDMX para este martes 26 de mayo
Revisa el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre marchas, bloqueos y alternativas viales en la capital para este martes 26 de mayo.
Arranca la jornada de este martes 26 de mayo y la movilidad en la capital ya presenta complicaciones. Entre el tráfico habitual y las movilizaciones sociales programadas para el día, trazar tu ruta antes de salir de casa es indispensable. Sigue en Azteca Noticias el minuto a minuto con la información oficial de la SSC y OVIAL CDMX para esquivar las vialidades cerradas y encontrar el camino más rápido a tu destino para este 26 de mayo.
Marchas CDMX hoy 26 de mayo: Bloqueos, calles cerradas y alternativas viales EN VIVO
Cerrado Coyoacán
Continúa cerrada la circulación en Av. Canal Nacional y Av. Santa Ana, col. San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, por presencia de manifestantes.
No llegues tarde, alternativa vial: Av. Tláhuac, Eje 3 Oriente, Calz. de la Virgen y Calz. Taxqueña.
Manifestantes en Av. 5 de Mayo
Manifestantes procedentes de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente ingresan a Av. 5 de Mayo.
Alternativa vial: Eje 1 Norte, Donceles y V. Carranza.
Cerrada la circulación en Paseo de la Reforma
Continúa cerrada la circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente.
Alternativa vial: Av. Chapultepec, Av. Insurgentes y Eje 1 Norte.
Integrantes de la CNTE en el cruce de El Caballito
Integrantes de la CNTE mantienen bloqueado el cruce de El Caballito en Paseo de la Reforma, mientras continúa la mesa de diálogo con autoridades federales al interior de la Segob.
Lluvias en la CDMX
⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 26/05/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026
Atiende las… pic.twitter.com/WTOtNh9pI9
Marcha sobre Av. Izazaga
Marcha procedente de Pino Suárez se incorpora al cuerpo derecho de Av. Izazaga hacia Eje Central Lázaro Cárdenas.
Alternativa vial: Lorenzo Boturini y Lucas Alamán.
Manifestantes sobre Reforma
Manifestantes de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente reanudan su avance sobre Reforma al Oriente.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cadenas, Circuito Interio y Av. Chapultepec.
Manifestantes con dirección a Pino Suárez
Marcha procedente de Av. 20 de Noviembre se incorpora a calle V. Carranza con dirección a Pino Suárez.
Que no se te haga tarde, puedes utilizar como alternativa vial: Rep. del Salvador.
Manifestantes se dirigen al Ángel de la Independecia
Manifestantes inician marcha sobre Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia al Oriente.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cadenas, Circuito Interio y Av. Chapultepec.
16:10 #PrecauciónVial | Manifestantes inician marcha sobre Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia al Oriente. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/FgOLfXdLxg— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 26, 2026
Manifestantes en Paseo de la Reforma
Maneja con cuidado y toma en cuenta la presencia de manifestantes sobre Paseo de la Reforma a la altura de Florencia, inmediaciones del Ángel de la Independencia. Se prevé realicen marcha hacia el Hemiciclo a Juárez, al momento no se afecta la vialidad.
Se retiran manifestantes de Donceles
Se retiran manifestantes que permanecían en zona de banqueta de Donceles y Allende.
Cerrada circulación Paseo de la Reforma
Cerrada la circulación de Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre Av. Hidalgo y Av. Morelos así como Eje 1 Poniente a partir de Av. México-Tenochtitlán, por manifestantes en la zona. Como alternativa vial está Circuito Interior, Av. Chapultepec y Av. Insurgentes.
Cerrada circulación en Eje 1 Norte
Cerrada la circulación por obras de reencarpetamiento en Eje 1 Norte con dirección al Poniente de Av. Ferrocarril Industrial a Chiclera. Solo se permite el paso a vehículos de transporte público. Como alternativa vial Av. Ing. Eduardo Molina y Calzada Ignacio Zaragoza.
Marcha sobre Eje Central
Marcha hace sobre Eje Central a la altura de Madero. Como alternativa vial está Balderas y Paseo de la Reforma.
Calle Amores se encuentra cerrada
Cerrada la circulación de calle Amores entre Obrero Mundial y La Morena, col. Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes. Como alternativa vial está Av. Cuauhtémoc, Dr. Vértiz y Av. Coyoacán.
Manifestantes en Paseo de la Reforma
Manifestantes avanzan sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente cruzando Av. Insurgentes. Como alternativa vial está Av. Chapultepec y Circuito Interior.
En defensa de Andy López Beltrán
Andy dejó la Secretaría de Organización de Morena y busca una diputación federal por Tabasco. La presidenta defendió su trabajo dentro del partido; dijo que hizo “muy buen trabajo”. También destacó que Morena llegó a cerca de 12 millones de afiliados. Y lo llamó “un gran organizador”.
Continúa plantón en Avenida 5 de Mayo
Cerrada la circulación sobre Av. 5 de Mayo de Eje Central hasta Bolívar, por manifestantes en la zona. Como alternativa vial está Eje 1 Norte.
Hoy No Circula
Las restricciones a la circulación vehicular para este martes 26 de mayo aplican a:
- Vehículos con engomado Rosa.
- Terminación de placas 7 y 8.
- Hologramas 1 y 2. (Se excluyen de esta restricción los vehículos con holograma 0 y 00, así como unidades híbridas y eléctricas).