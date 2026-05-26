Marchas sobre Paseo de a Reforma: alternativas viales en CDMX para este martes 26 de mayo

Arranca la jornada de este martes 26 de mayo y la movilidad en la capital ya presenta complicaciones. Entre el tráfico habitual y las movilizaciones sociales programadas para el día, trazar tu ruta antes de salir de casa es indispensable. Sigue en Azteca Noticias el minuto a minuto con la información oficial de la SSC y OVIAL CDMX para esquivar las vialidades cerradas y encontrar el camino más rápido a tu destino para este 26 de mayo.