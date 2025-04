El gol más importante de su vida; Carlo Velazco donó esperanza después de la muerte

A sus 19 años, Carlo Velazco Amor, delantero del equipo Alebrijes de Tercera División Profesional, voló alto, pero no en el campo de juego, sino en un acto de amor que trascendió la vida misma.

Carlo se fue entre aplausos, como los grandes, dejando una huella imborrable no solo por su talento en el futbol, sino por la generosidad de su alma.

Un joven promesa y gran persona

Carlo, un joven lleno de sueños y aspiraciones, era visto por sus entrenadores y compañeros como una gran promesa del futbol. Gildardo Muñoz, director técnico de Alebrijes, recuerda:

“Era un depredador del área. Tengo una anécdota jugando contra América, donde Carlo hizo dos goles desde fuera del área, y gracias a eso sacamos un punto valioso. Era un muchacho con un talento impresionante.”

Más allá del campo, Carlo mostró un enorme cariño por su familia. Su madre, Abril Amor, recuerda con emoción cómo él soñaba con llegar a ser profesional para ayudarla:

“Si me decía ‘Mamá, algún día voy a ser profesional para que ya no trabajes’. Yo le contestaba que no, que me encantaba mi trabajo, pero ese sueño era para mí.”

Un acto de amor que trascendió la vida

La tragedia tocó a Carlo de forma inesperada. Durante una reunión con amigos, sufrió un vómito que complicó la oxigenación de su cerebro, llevándolo a muerte cerebral. Una semana después, Carlo falleció, pero su historia no terminó ahí.

Sus órganos encendieron la vida de otros, dando esperanza y calidad de vida a varias personas, pues su hígado, riñones y huesos fueron donados gracias a la generosidad de la familia. Su mamá expresa con orgullo:

“Es un acto de amor, de entrega y de seguir dando vida. Trascendió… sin duda.”

Un legado único en América

El acto de amor de Carlo fue aún más allá. Su rostro también fue donado para un trasplante facial, una cirugía pionera en América, que permitirá a una persona que sufrió un accidente terrible recuperar su calidad de vida y poder relacionarse con otros de manera normal. Su padre, Esteban Velazco, comparte:

“Le van a trasplantar la cara de mi hijo a una persona que tuvo afectaciones gravísimas en su rostro. Esto le devolverá la dignidad y la esperanza.”