¿Habrá Contingencia hoy? Inversión térmica, el fenómeno ambiental que amenaza con activar el Doble Hoy No Circula en CDMX

¿Crees haber visto nubes tipo neblina en la Ciudad de México? No es tu imaginación pues la capital amaneció con un fenómeno ambiental real, llamado inversión térmica que puede relacionarse hasta con la contingencia ambiental que todos conocemos.

¿Qué es la inversión térmica y qué tiene que ver con el Doble Hoy No Circula?

Qué es una inversión térmica

Para entenderlo fácilmente, lo normal es que el aire caliente de la ciudad suba al cielo y el aire frío baje, lo que provoca un ciclo de circulación que limpia el ambiente. Aunque, cuando hay una inversión térmica, el orden cambia y se voltea.

El aire que está cerca del suelo se vuelve muy frío, quedando atrapado debajo de una capa de aire caliente. Esto corta por el viento y deja la atmósfera estancada.

Por qué se acumula la contaminación

Cuando no hay movimiento se pierde la capacidad de la ciudad de "respirar". Todo el humo acumulado de los coches, las emisiones de las fábricas y los gases que se provocan todos los días no tienen hacia dónde ir.

Los contaminantes se suman por horas en el mismo lugar y se aumentan de forma peligrosa, creando esa capa de esmog que se ve a simple vista.

Va a haber contingencia ambiental

Una inversión térmica no activa inmediatamente una contingencia ambiental, pero sí puede ser un factor para que esta suceda.

Si el fenómeno dura muchas horas y los autos siguen circulando, los niveles de partículas y ozono pueden rebasar los límites permitidos.

Las autoridades revisan las estaciones de monitoreo cada hora para ver si es necesario aplicar el doble Hoy No Circula.

[INVERSIÓN TÉRMICA]

El día de hoy se registra una en altura a 1995 metros, esta inversión se mantendrán durante el día. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) July 1, 2026

Qué provoca que el aire se congele

Aunque este problema ocurre con más frecuencia durante los meses de invierno, de noviembre a febrero, debido a que las noches son más largas y frías, se puede presentar en cualquier época si se combinan ciertos factores.

Para que el aire se quede atrapado se necesita que la noche haya sido muy fría, que el cielo esté completamente despejado y, sobre todo, que el viento esté en calmado para que no rompa la capa.

Recomendaciones para proteger tu salud

Mientras la inversión térmica esté activa en la altura de los mil 995 metros, es indispensable cambiar algunas rutinas diarias para evitar enfermedades respiratorias.

Los médicos sugieren no hacer ejercicio ni correr al aire libre durante las mañanas. También, se pide especial cuidado con los niños en las escuelas, evitando que tengan actividades físicas en los patios antes del mediodía.