Muere Lalo Toral, legendario músico e integrante de ‘El Tri’

Luto en el rock and roll mexicano, muere el maestro Lalo Toral. La mañana de hoy, domingo 2 de marzo de 2025, se confirmó el fallecimiento del legendario músico y pianista de la popular banda mexicana El Tri, comandada por Alex Lora.

La noticia ha causado gran consternación en el mundo de la música, ya que Toral fue una de las figuras más influyentes del rock y blues mexicano, dejando un legado imborrable en la historia del rock nacional. ¿Quién era el maestro Lalo Toral y cómo dejó su huella en la música mexicana?

¿Cómo comenzó la carrera de Lalo Toral? Lalo Toral nació en México y desde temprana edad mostró su pasión por la música.

A los siete años, ya sabía tocar el piano y leer partituras, un talento que cultivó a lo largo de su vida; fue un pionero del rock y el blues en México, y a lo largo de su carrera formó parte de varias bandas emblemáticas.

Comenzó con Los Sparks en los años 60, y su carrera continuó con otras agrupaciones importantes como Los Locos del Ritmo, Los Yaquis, Rippers, Los Beatniks, Papa’s on Blues Band, Los Sinners y Naftalina, lo que le permitió consolidarse como un músico de gran renombre en la escena del rock mexicano. Además de ser un talentoso pianista, también destacó como guitarrista y productor.

¿Qué aportó Lalo Toral a El Tri? Sin lugar a dudas, su contribución más significativa al rock mexicano fue su relación con la banda El Tri.

Aunque muchos lo conocen por ser el tecladista oficial de la banda, su historia con El Tri comenzó años antes, cuando la agrupación aún se llamaba Three Souls in My Mind. Fue Lalo Toral quien produjo su primer disco y añadió el sonido característico del piano a las canciones.

Con el tiempo, su colaboración con Alex Lora y los demás miembros de la banda se consolidó, y Toral se convirtió en una pieza fundamental en el éxito del grupo, aportando su estilo único y su gran capacidad técnica.

Con infinita tristeza comunicamos la irreparable perdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol.

Abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa Maggie May.

Querido Lalo, te vamos a extrañar.

Descansa en paz. pic.twitter.com/zVruXAMvin — EL TRI (@eltridemexico) March 2, 2025

El maestro Lalo Toral murió disfrutando lo que más amaba

¿Cómo murió el maestro Lalo Toral? El maestro Lalo Toral falleció el 2 de marzo de 2025, pero lo hizo disfrutando lo que más amaba: la música. La noche anterior, el 1 de marzo, había ofrecido un emotivo concierto en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde compartió escenario con su esposa, Magi May Margarita Barbosa, quien también es músico.

Este concierto, que fue parte de un evento especial en el que participaron varias mujeres de diferentes épocas del rock, fue uno de los últimos momentos felices que vivió Toral.

Los asistentes al evento le brindaron una cálida ovación, lo que demuestra el cariño y respeto que siempre tuvo como músico.

El maestro Lalo Toral falleció de manera repentina, posiblemente debido a un paro respiratorio, según algunos reportes extraoficiales.