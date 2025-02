De francotirador a músico: Soldado ruso deserta de guerra y huye a Chiapas para nuevo comienzo

Su repertorio musical va desde las clásicas de Leo Dan, como la de la ‘Niña está Triste', hasta la ‘Chona’ de Los Tucanes de Tijuana. Él es Takhir Akhiiarov, de 41 años, de origen ruso, quien pasó de ser un francotirador, a un desertor por no estar de acuerdo con la guerra contra Ucrania. El soldado ruso abandonó su país y escapó a Tapachula, en el estado de Chiapas, México, donde cambió las armas por la música.

El candidato perfecto para la guerra contra Ucrania cambió las armas y dejó su país para buscar un nuevo comienzo

En 2006, Akhiiarov ingresó al servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, donde fue asignado a la brigada de fuerzas especiales de inteligencia. Después, en la escuela militar para jóvenes especialistas, fue formado como Francotirador de Fuerzas Especiales de Reconocimiento, hasta el 2008, cuando dejó el servicio.

Con las primeras movilizaciones ordenadas por el presidente Vladímir Putin, en septiembre del 2022, y como parte de la matrícula de reserva militar, se convirtió en candidato perfecto para ir a la guerra contra Ucrania. Sin embargo, no fue, sino hasta enero 2023, ya con la guerra cuestas, que decidió abandonar su país.

“Porque no quiero disparar personas ucranias que defienden su territorio, no quiero vivir con eso en mi cabeza, con ese pensamiento después; no quiero vivir con eso”, explicó el exsoldado.

De Rusia a #Chiapas



Su meta era arribar a EU, pero al llegar a México, encontró el refugio que necesitaba; ahora piensa quedarse en el país

Al salir de Rusia vivió en Kazajistán tres meses, los siguientes tres meses en Kirguistán y, después, 9 meses en Argentina, en donde aprendió español; daba clases en línea de matemáticas y física.

Pero como a miles de migrantes con el sueño de llegar a Estados Unidos, lo hizo llegar a Tapachula, Chiapas. Los primeros meses se dedicó a cantar para ganarse la vida y promover un mensaje de paz.

“Cuando empiezo a cantar, cantaba en el centro para pedir dinero, la gente me ayudaba. Guardaba ese dinero y después compré una laptop y renté una recámara. Ahora, mi trabajo es como profesor en línea y estoy agradecido para personas que me daban dinero cuando cantaba, agradecido de ese dinero, ahora estoy trabajando como profesor”, explicó Takhir Akhiiarov.

Desde hace poco más de un mes es profesor a distancia de matemáticas y física, pero para alumnos en Rusia, ya no quiere ir a Estados Unidos, donde dice, se sentiría perseguido; ahora busca refugio en México.

“Creo que es imposible ir a Estados Unidos, no tienen buenas relaciones, ahora no quiero”, agregó.

Takhir Akhiiarov ahora busca vivir el sueño mexicano, trabajar y llevar su mensaje de paz por donde quiera que vaya.