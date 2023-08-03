Tras muerte del líder del Estado Islámico nombran a uno nuevo

El Estado Islámico confirmó el jueves la muerte de su líder, Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi, y nombró a Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi como su sustituto, dijo el portavoz del grupo en una grabación sin fecha publicada en su canal de Telegram.

Al parecer, este es el primer anuncio oficial del grupo militante sobre su destino desde que el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo en abril que las fuerzas de inteligencia turcas lo habían matado en Siria.

¿Qué es el Estado Islámico?

El Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS (acrónimo en inglés de "Islamic State of Iraq and Syria") o Daesh (acrónimo en árabe), es un grupo extremista yihadista que surgió a principios de la década de 2000. Fue fundado en 2006 y se ha autoproclamado como un califato islámico, lo que significa que reclama ser el gobernante legítimo de todos los musulmanes y territorios islámicos.

El objetivo principal del Estado Islámico es establecer un estado regido por su versión radical de la ley islámica, conocida como la sharia, e imponer su ideología a nivel mundial. El grupo ha llevado a cabo ataques terroristas brutales, ha cometido graves violaciones de derechos humanos y ha instaurado un régimen de terror en las áreas que ha controlado.

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El Estado Islámico confirma la muerte de su líder Abu Hussein al-Qurashi durante los enfrentamientos en Siria; tras su fallecimiento, nombran a Abu Hafs al Hashimi pic.twitter.com/Pmzlq9UUtn — adn40 (@adn40) August 3, 2023

Durante su apogeo, entre 2014 y 2017, el EI controló vastas áreas en Irak y Siria, donde impuso un gobierno extremista y ejerció un control brutal sobre la población. Sin embargo, en los años siguientes, una coalición internacional formada por varios países, con el apoyo de fuerzas locales, logró recuperar gran parte del territorio que había sido controlado por el Estado Islámico.

A pesar de las derrotas militares y pérdidas territoriales, el Estado Islámico ha demostrado resiliencia y ha continuado llevando a cabo ataques terroristas en diversas regiones del mundo, aunque en una escala menor a la de su auge.

Es importante destacar que el Estado Islámico es considerado una organización terrorista por numerosos países y organizaciones internacionales, y la comunidad internacional ha estado trabajando para enfrentar y debilitar su presencia y capacidad operativa.

¿Quién era Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi?

En 2013, Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi se unió al Estado Islámico. El 30 de noviembre de 2022, tomó el liderazgo después del fallecimiento del líder anterior, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi. Fue proclamado califa por los portavoces oficiales del Estado Islámico, específicamente por Abu Umar al-Muhajir, en un mensaje de audio que fue difundido a través de Al-Furqan Media, el principal medio de comunicación del grupo.

