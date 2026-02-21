Canadá buscará negociar con EU tras revés de la Corte Suprema a los aranceles de Trump

Canadá anunció este viernes que buscará reabrir negociaciones comerciales con Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que declaró ilegales gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo una ley de emergencia económica.

El fallo, emitido por un tribunal de mayoría conservadora, determinó que el gobierno estadounidense excedió su autoridad al imponer gravámenes de forma unilateral al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una facultad que, según los jueces, no faculta al presidente para gravar importaciones a gran escala.

Para Canadá, la decisión crea condiciones para retomar el diálogo bilateral y buscar acuerdos más estables en materia comercial, en un momento en que la relación con Estados Unidos se ha visto tensa desde el año pasado por medidas arancelarias y diferencias sobre políticas fronterizas.

Fallo de la Corte Suprema y respuesta de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración de Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados bajo una ley de emergencia económica, al considerar que ese marco legal no facultaba al Ejecutivo para aplicar tarifas de alcance global en los términos utilizados.

Horas después de la decisión judicial, el presidente Trump anunció que firmó desde la Oficina Oval una orden ejecutiva que establece un arancel global del 10% a todos los países, con efecto casi inmediato, en un intento por mantener su estrategia comercial pese al revés del máximo tribunal.

Canadá apuesta por volver al diálogo

Tras la decisión de la Corte Suprema, autoridades canadienses han señalado la importancia de retomar conversaciones formales con Estados Unidos para revisar las políticas comerciales, aliviar tensiones y salvaguardar los intereses de empresas exportadoras e industrias integradas en cadenas productivas de Norteamérica.

The #USMCA does matter. The compliance exemption to the #IEEPA #tariffs is the main reason Canada hasn't suffered as much as it might have otherwise. It is also the reason that the chest-thumping 🇨🇦 bravado is misplaced and why the gov't needs to negotiate harder to preserve it. https://t.co/6XatmdBAhp — Mark Warner (@MAAWLAW) February 20, 2026

El comercio bilateral entre Canadá y Estados Unidos representa miles de millones de dólares al año, con sectores clave como manufactura, energía y agricultura profundamente interconectados; cualquier cambio en tarifas o barreras comerciales tiene impacto directo en ambos lados de la frontera.

Relación comercial entre Canadá y Estados Unidos

La relación comercial entre ambos países está enmarcada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula el intercambio de bienes y servicios en América del Norte.

Sin embargo, desde febrero de 2025, la administración Trump impuso una serie de aranceles generales del 25% a las importaciones canadienses (y mexicanas) con la finalidad declarada de reducir el déficit comercial, frenar la inmigración y controlar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, un argumento que Canadá consideró insuficiente y controversial.

Canadá respondió inicialmente con aranceles así como con medidas de defensa comercial, y en 2025 surgió incluso un movimiento de boicot dentro del país hacia productos estadounidenses, reflejo del malestar entre sectores empresariales y ciudadanos ante la escalada arancelaria.