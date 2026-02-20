Desde prisión, Pedro Castillo pide indulto al nuevo presidente de Perú

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó formalmente un indulto presidencial este 19 de febrero de 2026, luego de haber sido condenado por conspiración para la rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022.

La petición fue dirigida al actual jefe de Estado, José María Balcázar, y presentada a través de su defensa legal, según confirmaron medios peruanos y agencias internacionales.

Castillo cumple una condena de más de 11 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Lima, y sostiene que el proceso en su contra responde a una persecución política.

¿Por qué fue condenado Pedro Castillo?

Pedro Castillo fue sentenciado en noviembre de 2025 por conspiración para la rebelión, tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre de 2022, un acto que fue calificado por el Ministerio Público como un intento de golpe de Estado.

Ese mismo día fue destituido por el Congreso y detenido por las fuerzas de seguridad. Desde entonces, enfrentó un proceso judicial que culminó con la sentencia condenatoria.

La Fiscalía argumentó que existió un intento deliberado de alterar el orden constitucional, mientras que la defensa de Pedro Castillo ha sostenido que no se concretó ningún golpe y que la decisión fue una respuesta política desesperada.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Avalos Rivera, logró que se condene al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, así como 2 años de… pic.twitter.com/ZYpxdD4ABX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 27, 2025

¿Qué argumenta Pedro Castillo en su solicitud?

En el documento presentado este 19 de febrero, Castillo sostiene que su condena responde a un proceso político y no jurídico, y apela a la figura del indulto como mecanismo de reparación.

Su defensa ha insistido en que no se consumó ningún golpe de Estado y que las acciones del 7 de diciembre de 2022 no lograron modificar el orden constitucional.

Sin embargo, la sentencia emitida en noviembre de 2025 determinó que hubo actos preparatorios suficientes para configurar el delito de conspiración.

¿Puede prosperar el indulto solicitado por Pedro Castillo?

En Perú, el indulto presidencial es una facultad del jefe de Estado, pero suele aplicarse cuando existe una sentencia firme y bajo criterios humanitarios o de reconciliación nacional.

En este caso, expertos legales citados por medios peruanos señalan que el proceso aún podría estar sujeto a apelaciones, lo que complica el otorgamiento inmediato de la gracia presidencial.

El presidente José María Balcázar declaró públicamente que el indulto “no está en agenda” por ahora y que no interferirá en decisiones judiciales en curso.