Donald Trump aumenta los aranceles globales; ahora serán del 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio inmediato en su política comercial de aranceles globales iniciada apenas ayer 20 de febrero de 2026.

A través de un mensaje público en su perfil de Truth Social, el mandatario adelantó un incremento en los gravámenes aplicados de forma generalizada, en medio de tensiones legales y económicas que han marcado su administración en los últimos meses.

La medida llega tras una revisión de decisiones judiciales sobre comercio, lo que abre un nuevo capítulo en la estrategia económica de la administración Trump frente al resto del mundo.

Trump anuncia aumento de aranceles globales al 15%

Donald Trump informó que elevará los aranceles globales del 10% al 15% de forma inmediata, argumentando que varios países han aprovechado durante décadas las condiciones comerciales con Estados Unidos.

En su mensaje, calificó como “ridícula” y “antiestadounidense” una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionada con su política comercial, lo que detonó esta nueva acción económica.

El mandatario aseguró que este incremento se encuentra dentro de los límites legales permitidos y que forma parte de una estrategia para proteger la economía de su país.

Donald J. Trump Truth Social Post 07:04 PM EST 02.20.26 pic.twitter.com/14CPwNvbYk — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 21, 2026

¿Por qué Trump decidió aumentar los aranceles globales?

Según el propio Trump, la decisión responde al fallo judicial que, a su juicio, debilitaba la capacidad del país para imponer aranceles.

En su mensaje, Donald Trump calificó la resolución como antiestadounidense y aseguró que limita la capacidad del país para responder a prácticas comerciales que considera desleales.

El incremento al 15% dijo, se apega a los márgenes legales permitidos y forma parte de una revisión más amplia de su política comercial, tras meses de análisis dentro de su administración.

Expertos advierten sobre el alcance de la medida

Especialistas en comercio internacional han señalado que decisiones de este tipo suelen responder a tensiones legales y políticas internas más que a cambios inmediatos en el comercio global.

De acuerdo con análisis de organismos como la Organización Mundial del Comercio, los aumentos arancelarios pueden generar fricciones entre países y modificar las condiciones de intercambio, especialmente cuando se aplican de forma generalizada.

Por su parte, economistas consultados por agencias como Reuters han advertido que este tipo de medidas tienden a presionar las cadenas de suministro y a provocar reacciones de otros socios comerciales, dependiendo de su alcance y duración.