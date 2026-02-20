Trump desclasificará expedientes sobre fenómeno OVNI y vida extraterrestre tras polémica revelación de Obama

Donald Trump anunció este jueves 19 de febrero que instruirá al Pentágono y a otras agencias federales a iniciar el proceso para desclasificar y publicar expedientes OVNI y de vida extraterrestre.

El presidente aseguró que existe un “tremendo interés” público en conocer esos archivos y confirmó que desclasificará información oficial vinculada con fenómenos aéreos no identificados y presuntos contactos fuera del planeta.

La declaración ocurrió horas después de que Donald Trump acusara a Barack Obama de haber revelado información clasificada tras afirmar en un pódcast que los extraterrestres “son reales”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los expedientes OVNI?

A bordo del Air Force One, Donald Trump señaló que dará instrucciones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que el Departamento de Defensa revise y organice los expedientes relacionados con OVNI, UAP y cualquier documento asociado con vida extraterrestre.

"No sé si son reales o no", dijo Trump ante reporteros, al referirse a la vida extraterrestre; sin embargo, insistió en que desclasificará los archivos para despejar dudas.

En su red social, detalló que el proceso incluirá toda y cualquier otra información vinculada con estos fenómenos.

La polémica con Obama y la vida extraterrestre

El anuncio se da en medio de una controversia política. Donald Trump acusó al expresidente Barack Obama de haber hecho públicos comentarios sensibles cuando, en una entrevista, respondió que los extraterrestres "son reales" , aunque aclaró que él no los ha visto.

Obama posteriormente matizó sus declaraciones en redes sociales y sostuvo que durante su administración no encontró pruebas de contacto con vida extraterrestre.

Aun así, el debate reavivó el interés por los expedientes históricos sobre OVNI que permanecen bajo resguardo del gobierno estadounidense.

"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

¿Qué significa que Trump desclasificará estos expedientes?

Si Donald Trump avanza con la instrucción, las agencias federales deberán revisar documentación, determinar qué partes pueden hacerse públicas y liberar los expedientes conforme a los protocolos de seguridad nacional; no obstante, no se detalló un calendario específico para la publicación.

Mientras tanto, el tema de los OVNI y la vida extraterrestre vuelve a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos, ahora con la promesa oficial de que se abrirán expedientes que durante años permanecieron clasificados.