Abuela de 92 años escala una reja de más de 2 metros y escapa de asilo en China | VIDEO

Un video sorprendente e inquietante, que genera millones de reacciones en redes sociales, luego de que se difundieran las imágenes de una abuela de 92 años mientras escala una reja de poco más de 2 metros de altura para escapar del asilo donde se encontraba internada, en China.

Las imágenes, compartidas originalmente en la plataforma Weibo, muestran el momento exacto en que una mujer de edad avanzada se trepa con notable agilidad el portón metálico y logra cruzarlo en apenas 24 segundos, todo esto sin aparente ayuda y con una coordinación que dejó atónitos a usuarios de todo el mundo.

VIDEO: Así fue la fuga de una abuela en asilo en China

De acuerdo con reportes de un periódico local chino, la mujer reside en un centro de atención para adultos mayores y padece Alzheimer en estado severo, lo que ha generado preocupación adicional entre especialistas y familiares.

En el video, grabado por una cámara de seguridad, se observa cómo la abuelita balancea su cuerpo con precisión, apoya los pies en la estructura y, con movimientos firmes, logra superar la altura del portón sin mostrar signos de cansancio o agotamiento.

Después de escapar, la mujer fue localizada poco tiempo después en las inmediaciones del asilo, sin lesiones visibles y en aparente buen estado físico, según confirmaron responsables del centro.

Admiración, asombro y debate por abuela que escapó del asilo en China

Aunque el hecho encendió alertas acerca de la seguridad en residencias geriátricas, gran parte de las reacciones en redes sociales se centraron en la impresionante condición física de la abuelita de 92 años.

Algunos usuarios de redes calificaron la escena como “increíble”, “difícil de creer” y hasta “digna de una atleta”, mientras otros subrayaron la urgencia de reforzar los protocolos de cuidado para personas con enfermedades neurodegenerativas.

Especialistas en geriatría han señalado que, aunque casos así son poco comunes, algunas personas con Alzheimer pueden presentar episodios de fuerza, agilidad o impulsividad inesperadas, lo que vuelve indispensable una supervisión.

Este caso abre una conversación necesaria: ¿están los centros de cuidado realmente preparados para garantizar la seguridad de adultos mayores con padecimientos cognitivos severos? La historia ya es viral, pero el debate recién comienza.