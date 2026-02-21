¡Tragedia en Chile! VIDEO del momento exacto de la explosión de un camión con gas en Santiago

Una brutal explosión registrada en Santiago de Chile ha conmocionado al país, que encendió sus alertas de seguridad. Un camión cisterna que transportaba gas de la empresa Gasco estalló en plena vía pública, dejando al menos 4 personas muertas y a otras 17 heridas, de acuerdo con información oficial de las autoridades chilenas; el momento exacto de la explosión quedó captado en VIDEO.

El impactante momento de la explosión que fue captado por cámaras de seguridad y testigos muestra la enorme bola de fuego seguida de una onda expansiva que destruyó vehículos, fachadas, además de que dejó severos daños en la zona.

Al menos 4 muertos y 17 heridos dejo una explosión de un camión de gas de la empresa Gasco, en Santiago de Chile.#AccidenteVial pic.twitter.com/2yck32RV1H — Hermes (@HCuantindoy) February 19, 2026

Así fue la explosión del camión de gas en Chile

El siniestro ocurrió en un sector urbano de Santiago de Chile, cuando el camión realizaba labores de traslado de gas. De acuerdo con Carabineros de Chile, la explosión se produjo tras una presunta fuga, aunque las causas exactas continúan bajo investigación.

La fuerza del estallido fue tal que se escuchó a varios kilómetros de distancia, generando pánico entre los vecinos y automovilistas que transitaban por carretera entre Renca y Quilicura.

¿Cuántos muertos y heridos hay tras la explosión del camión con gas en Chile?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades de Chile confirmaron la muerte de 4 personas, además de otras 17 lesionadas, algunas de ellas con quemaduras de gravedad. Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales, según reportes del Ministerio de Salud de Chile.

Durante varias horas, equipos de Bomberos de Chile trabajaron intensamente para controlar el fuego y así evitar una segunda explosión, además de asegurar la zona.

¿Qué dicen las autoridades y la empresa Gasco?

La empresa Gasco informó, mediante un comunicado, que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. En tanto, el gobierno chileno señaló que se revisarán protocolos de transporte y seguridad de materiales peligrosos. La zona permanece acordonada mientras peritos especializados analizan el lugar del siniestro.

Explosión en Chile: un llamado urgente a la seguridad

Este trágico suceso reabre el debate acerca de la seguridad en el transporte de gas y sustancias peligrosas en zonas urbanas; ¿son suficientes las medidas actuales para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse?

El VIDEO del momento exacto de la explosión sigue generando impacto y preguntas que Chile aún busca responder.