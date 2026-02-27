Solo quería encontrar a su hijo; hallan sin vida a madre buscadora en Sinaloa

La madre buscadora, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa – Madres Buscadoras en Mazatlán, Sinaloa fue encontrada sin vida la mañana de este viernes 27 de febrero dentro de su domicilio, en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en el puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producidas por arma punzocortante. Fue localizada en la planta alta de una vivienda tipo dúplex, justo cuando se preparaba para salir a un mapeo en campo con su colectivo.

¿Qué pasó con Rubí Patricia, madre buscadora en Mazatlán?

Horas antes de su asesinato, el colectivo al que pertenecía Rubí había localizado un cadáver al sur del puerto, en la comunidad de El Castillo, dentro de una antigua instalación de hidrocarburos. El hallazgo ocurrió la tarde del jueves.

De acuerdo con información recaba por Azteca Noticias, el cuerpo encontrado correspondía a un hombre que estaba al interior de una instalación de agua. Apenas unas horas después, la mañana del viernes, Rubí fue hallada sin vida en su casa.

#AlertaUrgente Condenamos el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, mujer buscadora. Exigimos que se investigue como feminicidio, se proteja a su familia y colectivas, y se garantice justicia. Las buscadoras son defensoras de DDHH. #JusticiaParaRubí pic.twitter.com/qOjnI4CopJ — 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 (@RedDefensorasMx) February 27, 2026

Al domicilio acudieron fuerzas de seguridad que acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaban las diligencias y el levantamiento del cuerpo. La autoridad confirmó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente bajo el protocolo de feminicidio.

Colectivos exigen justicia por feminicidio de buscadora en Sinaloa

La Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa condenó el asesinato y exigió justicia inmediata para Rubí, así como medidas de protección urgentes para su colectivo y para todas las madres buscadoras en el estado.

En su posicionamiento, recordaron que Rubí no solo acompañaba a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos, también buscaba a su propio hijo desaparecido. “Su compromiso era doble”, señalaron, y su muerte deja a su familia en una situación aún más vulnerable.

Violencia contra madres buscadoras en Sinaloa

El caso de Rubí se suma a otros hechos que han encendido las alertas. En octubre de 2025, María de los Ángeles Valenzuela, también integrante del mismo colectivo, fue privada de la libertad y hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido.

Colectivos y organizaciones advierten que las madres buscadoras se han convertido en uno de los últimos bastiones frente a la desaparición forzada y la impunidad. Atacarlas, sostienen, es intentar frenar la búsqueda y sembrar miedo entre quienes no han dejado de salir al campo con picos y palas para encontrar a sus hijos.

Hoy, en Mazatlán, el dolor es doble: una madre que buscaba a su hijo ahora es otra víctima más de la violencia que azota a Sinaloa.

