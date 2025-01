Tragedia en Jalisco: Muere madre tras quitar la pirotecnia a su hijo; ¡le explotó la cubeta!

Una auténtica tragedia es la que sucedió en el municipio de Ocotlán, en Jalisco, luego de que una joven madre murió tras la explosión de una cubeta con pirotecnia, mismas que le había quitado a su hijo para protegerlo.

Este terrible incidente sucedió en calles de la colonia Ferrocarril, y de acuerdo a los primeros reportes, la víctima, una mujer de 28 años, identificada como “Zuly”, era la joven madre que manipulaba la pirotecnia que presuntamente le había quitado a su hijo, cuando de pronto se registró una fuerte explosión.

El potente y súbito estallido de la pirotecnia, le provocó la inmediata amputación de la mano izquierda, además de diversas lesiones en el cuerpo, incluyendo varias esquirlas en el tórax.

VIDEO de la tragedia en Ocotlán: Explosión de pirotecnia mata a una madre que protegió a su hijo

En la imagen que fue captada por la cámara de seguridad de un negocio ubicado en la calle México de la colonia Ferrocarril, se puede observar a “Zuly”, mientras le quita a su hijo de 14 años, una cubeta con varios productos de pirotecnia; instantes después, los artefactos explosivos hicieron lo propio.

Guillermina Ramírez, una vecina y testigo de esta tragedia en Ocotlán, contó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que: “Cuando llegué estaba apenas lo que pasó, llegué me arrimé porque vi a su niño muy desesperado... No lo podían controlar, él estaba deshecho, él gritaba que no quería que le sacaran fotos a su mamá. Que la respetaran. Él no quería que ni la tocaran, ni que se arrimaran”.

Peritos forenses se encargaron del levantamiento de los restos de la joven madre para su respectivo traslado a la morgue; mientras que familiares y amigos colocaron una cruz de veladoras para desearle el descanso eterno a “Zuly": “Una pérdida tan fuerte, porque pues... porque si eran muy fuertes esos explosivos y ella por evitar una tragedia fuerte con ellos, ella trató de evitarlo sin pensarlo que ella le iba a pasar... Por qué me dijeron que ella traía la cubeta y que les iba a echar agua para desactivarlos y mojar la pólvora”, cuenta Elía, un familiar de “Zuly”.

Mediante un comunicado, el ayuntamiento de Ocotlán lamentó lo ocurrido, además de que informaron sobre que intensificarán la inspección y vigilancia en los establecimientos del municipio. Esta tragedia marca la primera muerte por explosión de pirotecnia en el estado de Jalisco, durante la “temporada decembrina”.