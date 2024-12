Trágico accidente: Niño pierde la mano por jugar con pirotecnia en Piura, Perú

Las festividades navideñas en Perú se tiñeron de tragedia después de que un niño perdiera la mano tras jugar con pirotecnia que no había detonado. La explosión del cohete en sus manos provocó la amputación de su mano izquierda y lesiones en su rostro.

El incidente ocurrió este jueves 26 de diciembre mientras el menor manipulaba un objeto pirotécnico que había quedado tras la quema de un castillo de fuegos artificiales como parte de las celebraciones navideñas.

Según relata María Sosa, la madre del niño, su hijo había recogido el cohete tras ser incentivado por otras personas. “Y él, como según parece que le dijeron anda recógelo, lo ha recogido y lo ha prendido, como no pensaba que le iba a caer, le cayó en la mano y todito le había barrido la mano. Todo ocurrió mientras estábamos almorzando. Cuando fui a verlo, ya estaba ensangrentado”, relató la madre, visiblemente afectada.

Después de la explosión en su mano, trasladaron al niño al hospital

El menor fue trasladado de emergencia a la posta de Catacaos y luego al Hospital Santa Rosa , donde los médicos confirmaron que debido a la gravedad de las heridas fue necesario amputar su mano izquierda. Además, la explosión le dejó lesiones en el rostro que requirieron suturas.

En medio del dolor, la madre recordó las palabras de su hijo durante el traslado: “Me decía: No me dejes morir, mamá”. Ante estas palabras, la madre le prometió que no lo dejaría morir, pero ahora ella y su esposo están enfrentando una situación muy difícil.

Padres del niño afectado no tienen dinero para cubrir los gastos médicos

La familia, de bajos recursos, ha solicitado ayuda al gobierno para cubrir los gastos médicos , que incluyen la operación, medicamentos y la futura rehabilitación del menor. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta, mientras su hijo continúa hospitalizado en espera a ser dado de alta.

Este accidente reaviva el debate sobre el uso de artefactos pirotécnicos en las celebraciones y los peligros que representan, especialmente para los menores. Por su parte, las autoridades han instado a la población a evitar su uso y promover medidas preventivas para evitar más tragedias.