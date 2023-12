Muere maestra de Cuernavaca, Morelos, tras ser baleada en asalto

En Cuernavaca, Morelos, una maestra fue asesinada tras resistirse al robo de su camioneta frente a las afueras de la escuela primaria Aquiles Serdán; hasta el momento, el responsable del homicidio no ha sido detenido por las autoridades.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en la calle Humboldt, esquina con Cuauhtemotzin, una de las avenidas más transitadas de Cuernavaca cuando un sujeto armado identificó a la víctima, quien viajaba con un menor de edad y otro pasajero, los cuales resultaron ilesos.

En ese momento, el hombre se aproximó e intentó quitarle la camioneta, pero ante la resistencia de la maestra, accionó un arma de fuego con la que hirió de muerte a la docente de educación física. Segundos después, el sujeto huyó en una camioneta color vino, con placas RDW441R.

Homicidio fue por robo de camioneta: Policía de Cuernavaca

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca confirmó en un comunicado que el homicidio se habría llevado a cabo tras el intento de robo de la camioneta que conducía la maestra.

“Una resistencia al robo que provoca que disparen a la víctima. Me acaba de comentar el almirante José Antonio Ortiz Guarneros que tienen ya al elemento que puede ayudar a identificar a la persona y el vehículo está identificado, esperamos que en este seguimiento de los hechos se pueda capturar a la persona”, explicó José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca.

Suspenden clases por asesinato de maestra en Morelos

El Instituto de Educación Básica de Morelos informó que, al momento del asesinato, no había alumnos al interior de la escuela Aquiles Serdan Club de Leones No 1. Sin embargo, explicó que se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso para no entorpecer las indagatorias.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad de Morelos, en el último reporte de incidencia delictiva, Cuernavaca aumentó 8.5% en materia de robo de vehículos en comparación al año pasado; la mitad de estos se habrían cometido con violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas al homicidio de la maestra de educación física en el centro de Cuernavaca, Morelos.