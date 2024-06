Muere ganadora de La Isla a los 34 años de edad, ¿qué le pasó a María Reneé Núñe?

Este 12 de junio, la conductora Tania Rincón sorprendió a sus seguidores al compartir que se encontraba en duelo luego de que su amiga, María Reneé Núñez, murió a los 34 años de edad, ¿qué le pasó a la famosa ganadora del reality La Isla? Esto es lo que sabemos.

María Renee Núñez, primera ganadora de 𝑳𝒂 𝑰𝒔𝒍𝒂.

(1990 - 2024) Quedará en memoria de todos… 🙏🏽🏝️🔥 pic.twitter.com/I4BvQqnOrw — La Isla (@IslaReality) June 12, 2024

Tania Rincón confirma la muerte de María Reneé Núñe

Acompañada de una fotografía a lado de María Reneé Núñez, la conductora Tania Rinción publicó un emotivo mensaje a través de redes sociales en el que comunicaba su trágica perdida:

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas. Te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz, María René.”

¿Quién es María Reneé Núñez?

María Renee Núñez, saltó a la fama en 2012 como la primera ganadora del reality show de supervivencia La Isla. Aunque estudió diseño gráfico, se dedicó varios años al mundo del entretenimiento. Recientemente, se le consideraba una influencer con más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía detalles de su vida personal, como viajes, eventos y más.

Una de las actividades favoritas de la influencer era ir a la playa, lo cual la mantuvo en forma y le permitió destacarse como una de las principales integrantes del Equipo Azul en el programa La Isla, del que salió triunfante.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de su muerte, ya que había permanecido alejada de los medios de comunicación; sin embargo, se sabe que mantuvo una relación de amistad muy cercana con la conductora Tania Rincón, con quien convivió durante la filmación de varios episodios en TV Azteca.