Tragedia en Torre Reforma Latino: Muere una persona tras caer del piso 11 del edificio

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registra la tarde de este jueves 19 de marzo sobre Paseo de la Reforma. De acuerdo con los primeros reportes, una persona perdió la vida tras caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada sobre la lateral de la avenida.

El incidente ha generado el cierre parcial de la zona peatonal y una intensa presencia policiaca, así como curiosos que ya se encuentran en el lugar marcado con el número 296, en la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al sitio para confirmar el hallazgo y proceder al acordonamiento perimetral, con el fin de resguardar la escena y permitir el trabajo de los peritos, quienes ya laboran en el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la víctima y las circunstancias exactas que provocaron la caída.

⚫ Una persona perdió la vida tras presuntamente caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada en Paseo de la Reforma.



Policías acordonan la zona, peritos realizan el levantamiento del cuerpo y se inician las investigaciones para esclarecer las causas. pic.twitter.com/FG3YQxeOeW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

¿Qué pasó en la Torre Reforma Latino hoy 19 de marzo?

El reporte inicial indica que la persona cayó desde varios metros de altura, impactando contra el suelo en las inmediaciones del edificio. Testigos en la zona alertaron a los números de emergencia tras percatarse de lo ocurrido, lo que derivó en la llegada de paramédicos, quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales debido al impacto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer si se trató de un accidente, una caída imprudencial o un hecho provocado.

Debido a la labor de los peritos y el acordonamiento en la acera de la Torre Reforma Latino, el paso peatonal se encuentra restringido. Aunque la circulación vehicular sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma no tiene afectaciones, se recomienda a los automovilistas y transeúntes extremar precauciones al circular por este tramo.

*Información en desarrollo

