Muere Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de Ecuador a los 90 años

Ecuador despide a Rodrigo Borja Cevallos quien falleció este jueves a la edad de 90 años, dejando atrás una extensa carrera como abogado, escritor y político. Borja fue el rostro del partido Izquierda Democrática , agrupación que se convirtió en una de las fuerzas electorales más importantes del país durante el retorno a la democracia.

Su llegada a la presidencia en 1988 no fue sencilla. Antes de alcanzar el Palacio de Carondelet, Borja enfrentó dos derrotas electorales contra Jaime Roldós y León Febres Cordero. Precisamente con este último protagonizó debates televisivos que quedaron grabados en la memoria colectiva por su intensidad ideológica.

Así fue el mandato de Rodrigo Broja en Ecuador

El gobierno de Borja (1988-1992) es recordado por varios hitos administrativos y diplomáticos. Uno de los más destacados fue la Campaña Nacional de Alfabetización "Monseñor Leonidas Proaño", que bajo el lema "Ecuador ponle tu nombre", buscó reducir drásticamente los índices de analfabetismo en el país entre 1988 y 1990.

En el ámbito internacional, su administración puso un énfasis especial en encontrar una solución pacífica y definitiva al histórico conflicto de límites con el Perú. Borja abogó por el arbitraje papal y el diálogo directo, sentando precedentes para los acuerdos de paz que se firmarían años después.

Reacciones tras fallecimiento de Rodrigo Borja

Tras conocerse la noticia, el presidente Daniel Noboa fue uno de los primeros en reaccionar, enviando condolencias a la familia y afirmando que Borja "estará para siempre en la memoria del Ecuador".

A este mensaje se sumaron figuras de la oposición y otros exmandatarios. Guillermo Lasso lo describió como un "estadista que honró el servicio público", mientras que la Alcaldía de Guayaquil y diversas cámaras de comercio destacaron su papel como promotor del diálogo y defensor de los derechos humanos. Incluso sus detractores políticos han reconocido su coherencia ideológica a lo largo de las décadas.

Rodrigo Borja y su etapa de escritor

Más allá de sus decretos, Rodrigo Borja fue un escritor. Su obra más conocida, la Enciclopedia de la Política, es un texto de consulta obligatoria en las facultades de derecho y ciencias políticas de toda la región. Como académico, dedicó gran parte de su vida post-presidencial a escribir y analizar los fenómenos de poder desde una perspectiva socialdemócrata.

En los últimos años, el expresidente se mantuvo alejado de la vida pública debido a complicaciones de salud.