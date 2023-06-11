Muere Ted Kaczynski, conocido como “Unabomber”, que aterrorizó Estados Unidos

Ted Kaczynski murió a los 81 años de edad en una cárcel de Carolina del Norte. El hombre conocido como “Unabomber” fue condenado a cadena perpetua por aterrorizar a Estados Unidos enviando cartas bomba.

Durante 17 años, Kaczynski provocó varios atentados con bombas, las cuales fabricaba en un cabaña primitiva sin agua en Montana; el saldo de los ataques fue de tres personas muertas y el FBI desconcentrado y sin pistas.

De acuerdo con las autoridades, los custodios encontraron sin vida a “Unabomber” dentro de su celda en la madrugada del sábado 10 de junio.

Atentados con cartas bomba en Estados Unidos entre entre 1978 y 1995 por "Unabomber"

Los atentados de Ted Kaczynski iniciaron en 1978 y se extendieron hasta 1995, durante ese lapso envió 16 cartas bomba que mataron a tres personas e hirieron a otras 28 más, varias de gravedad.

Durante años engañó a la policía, que, sin pistas sólidas sobre la identidad del asesino, bautizó el caso como “Unabom”.

En septiembre de 1995, Kaczynski publicó en los medios un incoherente manifiesto de 35 mil palabras titulado "La sociedad industrial y su futuro". El hermano menor de Kaczynski, David, avisó a la policía de que las ideas del autor sonaban como las de Ted.

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Unabomber Ted Kaczynski found dead in prison cell



He pleaded guilty to killing three people and injuring 23 more during his spree between 1978 and 1995.

Prison guards at the North Carolina facility discovered Kaczynski's body this at around 08:00 local… pic.twitter.com/5UUIyis2PK — CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 11, 2023

Los agentes del FBI detuvieron a “Unabomber” en su cabaña en abril de 1996 y lo enviaron a ADX Florence, una prisión de "máxima seguridad" en Colorado. En 2021, lo trasladaron al centro de Carolina del Norte, donde murió.

Kaczynski se declaró culpable de todos los cargos federales relacionados con los atentados en 1998 y un tribunal de California le condenó a cuatro cadenas perpetuas.

¿Quién era Ted Kaczynski, conocido como “Unabomber”?

Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, de padres polaco-estadounidenses de clase trabajadora. Era un niño brillante y tranquilo que se graduó en el instituto a los 15 años y obtuvo una beca para la Universidad de Harvard, donde estudió matemáticas.

Fue un exprofesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley. Las autoridades lo calificaron como un “genio retorcido”.

Con información de Reuters

