¿Suspensión a Gustavo Petro? La decisión que sacude a Colombia y genera una tormenta política

La política colombiana se encuentra envuelta en una fuerte controversia luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenara la "suspensión provisional" del presidente Gustavo Petro mientras se desarrolla una investigación relacionada con una presunta participación en actividades políticas durante el actual proceso electoral.

Esta decisión ya provocó reacciones inmediatas en distintos sectores de Colombia y en el mundo, mientras algunos la consideran una acción legal dentro de una investigación en curso, el Gobierno colombiano, expertos constitucionalistas e incluso integrantes de la propia comisión sostienen que la medida carece de facultades constitucionales para ser ejecutada.

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