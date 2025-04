Mueren 11 tras choque en Guachochi, Chihuahua: Conductor escapó y comando armado retiró el vehículo

La tarde del martes 22 de abril, un aparatoso choque vehicular cobró la vida de once personas y dejó al menos once lesionadas, en un trágico hecho ocurrido en el municipio de Guachochi, al sur del estado de Chihuahua, el percance ocurrió alrededor de las 19:30 horas en las inmediaciones de El Ojito, en un tramo carretero de difícil acceso que conecta Guachochi con Batopilas y cuya peligrosidad es conocida por los habitantes de la región

¿Quiénes son las víctimas y por qué ha conmocionado tanto este hecho en la región serrana de Chihuahua?

Entre los fallecidos se encuentran personas de todas las edades, desde un menor de tres meses hasta adultos mayores, todos originarios de la comunidad de Somarachi, entre las víctimas se identificó a M.C.R. de tres meses de edad, P.C.L. de 4 años, Porfirio C. A. de 30, María Candelaria C. A. de 35, Selenio C. R. de 28, Dionisio C. A. de 29, Francisco C. A. de 70, María Guadalupe C. S. de 60, Camilo C. S. de 38, Moreno C. de 25 y Ever C. S. de 39 años de edad, según confirmó la Fiscalía de Distrito Zona Sur

https://x.com/AztecaNoticias/status/1915066145734013082

¿Qué condiciones provocaron este fatal accidente en Chihuahua? De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad en la que viajaban las víctimas fue impactada por otro vehículo que invadió su carril, lo que ocasionó una volcadura con consecuencias fatales, la magnitud del siniestro obligó a cerrar parcialmente la carretera para permitir el trabajo de los rescatistas, cuerpos de emergencia, grúas y peritos forenses, quienes realizaron las maniobras de levantamiento de cuerpos, atención médica y aseguramiento de la zona

¿Qué pasó con el vehículo que provocó el accidente y qué acciones están tomando las autoridades? Tras el choque, el conductor presuntamente responsable se dio a la fuga; sin embargo, poco después del accidente, sujetos armados llegaron al lugar y retiraron el vehículo que habría originado el percance, un hecho que ha encendido las alarmas entre la población local y que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado; por su parte, personal de la Unidad de Servicios Periciales continúa con la recopilación de evidencia, mientras que la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Guachochi mantiene la colaboración para esclarecer lo ocurrido.

Tras confirmarse la identidad de las víctimas, todas originarias de la comunidad de Somarachi, el presidente municipal de Guachochi, José Miguel “Pepe” Yáñez, emitió un mensaje público en el que expresó su solidaridad con las familias afectadas y con todo el pueblo rarámuri, profundamente golpeado por esta pérdida, el edil señaló que el dolor de los deudos es compartido por toda la comunidad guachochense.

