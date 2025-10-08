A cuatro años de la muerte del actor Octavio Ocaña, que protagonizaba una serie de televisión con su personaje de “Benito”, sus fans y el público en general podrán recordarlo a través de una ofrenda en la Ciudad de México (CDMX), donde se colocarán algunas de sus pertenencias que recientemente fueron entregadas a su familia.

Bertha Ocaña, su hermana, compartió con Fuerza Informativa Azteca (FIA) los detalles sobre la colocación de una ofrenda para recordar al actor, quien perdió la vida en octubre de 2021 por un disparo de arma de fuego a bordo de la camioneta que conducía en el Estado de México.

¿Dónde estará la ofrenda del actor Octavio Ocaña a cuatro años de su muerte?

El próximo 29 de octubre se cumplen cuatro años de la muerte del actor, pero como una forma de recordarlo, se colocará una ofrenda en la alcaldía Coyoacán.

La ofrenda estará colocada en Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández, la cual se localiza en calle Zaragoza 51, colonia Santa Catarina, al sur de la CDMX.

“Esta ofrenda eh este año va a llevar precisamente eh varias pertenencias que en algún momento fueron de él, entre ropa, zapatos, cosas que él usó y también le estoy haciendo un homenaje a los personajes de su serie, a los personajes de los castings de Benito también van a ser parte de esta frena, entonces, pues bueno, eh cada año hacemos algo muy especial para recordarlo”, contó a FIA.

Bertha compartió que Nerea, quien fue pareja de Octavio, le entregó las pertenencias del actor y que estaban con ella, pero que ahora decidió que mejor deben permanecer con la familia de él.

“Me puse de acuerdo con ella. Ella me comentó que estaba decidida a dármelas. Yo le comenté que cuando ella quisiera y estuviera lista, yo estaba abierta a recibirlas y así fue hace unos días. Ella me las envió aquí a mi casa. Eh, este y yo tenemos contacto muy seguido, pero, pues bueno, en este caso fue que me las mandó aquí.

“La verdad sí fue bastante difícil para mí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, obviamente es la parte en la que estás ya viendo las cosas que eran de él. Híjole, y es tan difícil el saber que alguna vez él tuvo todo eso, él usó todo eso. O sea, la verdad es muy muy complicado. Es algo que duele mucho y pues bueno, Al mismo tiempo también me causó mucha alegría saber que ahora van a estar conmigo”, comentó.

Bertha compartió que Nerea le entregó “muchos tenis, cosas de fútbol que él usaba, ropa, jerseys del Cruz Azul, que de esas tenía muchísimas, varias cositas personales de sus documentos, sus papeles, almohadas que él conservaba, incluso algunas desde que él era chiquito (...) accesorios, cosas de corbatas y así, que él tenía, maletas, mochilas que él conservaba, todo eso es lo que ahora yo tengo”.

Van dos policías del Edomex detenidos por muerte del actor Octavio Ocaña

El actor iba acompañado de dos personas, mientras circulaban por la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Luego de estos hechos, en mayo de 2025, fue detenido Gerardo “N”, expolicía de Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli, presuntamente implicado en el homicidio del actor.

El exoficial se encontraba prófugo y las autoridades ofrecieron 500 mil pesos de recompensa por información que ayudara a ser localizado, pero finalmente fue capturado en Veracruz.

Mientras que también otro expolicía llamado Leopoldo “N”, en diciembre de 2023 fue sentenciado a 20 años y 9 meses, pero después, en abril del año pasado, se determinó reducirle la sentencia pese a ser encontrado culpable de los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad y la condena bajó a 13 años.