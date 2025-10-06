Hermana de Octavio Ocaña recibe pertenencias del actor a 4 años de su muerte; así fue el momento

La hermana de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, recibió recientemente varios objetos personales del actor, a cuatro años de su muerte en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex).

Las pertenencias le fueron enviadas por Nerea Godínez, expareja de Octavio, quien mediante una carta explicó la razón de entregarle todas las cosas.

VIDEO: Hermana de Octavio Ocaña muestra pertenencias de su hermano

A través de Instagram, la joven mostró los tenis, gorras, un par de cojines, la playera del Cruz Azul y un balón de peluche del mismo equipo de fútbol que pertenecieron a su hermano.

Junto con estos artículos, Nerea envió una carta acompañada de una imagen de la canción “Quirón” de YoSoyMatt, en la que expresó sus sentimientos y recordó momentos compartidos con el actor.

Bertha compartió su reacción, agradeciendo que conservara todo lo de su hermano durante estos años y en una larga descripción escribió: “Le pido a la vida que te recompense con amor y felicidad por el dolor que, a tu manera, también tuviste que atravesar”.

Hermana del actor revela detalles de su muerte

Octavio, conocido por su papel en una popular serie de comedia, murió el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli, luego de recibir un disparo en la cabeza durante una persecución policial.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el actor perdió el control del vehículo y por accidente accionó su arma.

Pero esta versión fue cuestionada y rechazada por la familia. Tras un largo proceso judicial, el caso finalmente fue reclasificado de homicidio culposo a homicidio doloso.

Ante diversos rumores, Bertha Ocaña compartió en redes sociales un examen de rodizonato de sodio , una prueba química que determina si una persona disparó un arma, cuyos resultado fue negativo. Lo que indica que el actor de 22 años no se disparó y que la escena del crimen pudo haber sido manipulada.

Avances legales en el caso de Octavio Ocaña

En 2023, el expolicía municipal, Leopoldo Azuara de la Luz, fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad, recibiendo una sentencia de 20 años de prisión.

Mientras que en 2025, otro expolicía implicado en el presunto asesinato, Gerardo Rodríguez García, fue detenido en Veracruz tras haber estado prófugo por años. Pese a esto, la familia sigue buscando justicia para aclarar los hechos que rodearon la muerte del actor juvenil.