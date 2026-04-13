50 días de agonía: la muerte del niño Henry y la justicia que no llega

Después de 50 días de una agonía espantosa y llena de dolor por sus quemaduras, murió el niño Henry, el bebé de dos años que fue con su papá a un minisuper de Valle de Chalco para comprar unas gelatinas para cenar, cuando dos tipos prendieron fuego a la tienda, en el Estado de México (Edomex).

Fue el 22 de febrero, el día que mataron a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aquel día en el que la violencia ocupó calles y carreteras como respuesta ante la caída de uno de los criminales más buscados en el país.

La muerte del pequeño produce dolor y coraje. Representa el fracaso absoluto del gobierno y del estado en su totalidad, porque Henry no debía morir.

El gobierno donde no se protege a los niños: Henry es el rostro de la injusticia

El gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los niños y todas las personas, pero no es así. Solo este fin de semana se contaron 153 muertes.

En el gobierno de López y la actual administración, más de 12 mil menores han sido víctimas de la violencia. Cualquier niño tiene el derecho de ir a la tienda o de ir a un parque y no ser apuñalado como Samuel en la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

También duele el caso del pequeño Mateo de ocho años que a gritos pidió auxilio antes de ser asesinado a golpes en su casa; o el de la niña de Guadalajara que recibió un balazo que le salió por el pecho.

Inseguros en su propio país: la dura realidad de México

El gobierno no los protegió como tampoco ha logrado garantizar la paz de millones de mexicanos. Siete de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades.

Villahermosa, Tabasco, tiene la mayor percepción de inseguridad con un 95 por ciento. Le siguen Uruapan, Culiacán, Ciudad Obregón, Irapuato y Ecatepec con niveles de 88 por ciento.

El fracaso del Estado no solo es en materia de seguridad. El gobierno no protegió a Henry, pero tampoco lo salvó. El bebé fue trasladado a una unidad de alta especialidad del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Se trata de un instituto donde médicos, enfermeras y personal administrativo han denunciado falta de medicamentos. Además de corrupción, aviadores y acoso laboral.

Proteger y dar salud a los mexicanos debería ser la prioridad del gobierno y de los morenistas. No tener una aerolínea fallida como Mexicana, no intentar refinar petróleo si no saben cómo, no distribuir gas o construir trenes turísticos.

Salud: la prioridad para cualquier gobierno

¿Por qué no gastar algunos de los miles de millones de pesos tirados a la basura por Morena en construir un hospital como el “Shriners” de Galveston, Texas? Donde muchos niños mexicanos son enviados porque en nuestro país no existe un hospital similar.

En el Hospital Shriners de Galveston, los pacientes y sus familias reciben la atención física y emocional que requieren no solo para sanar de sus lesiones, sino para restaurar sus vidas y sus sueños.

Así es, sanar lesiones y restaurar vidas y sueños. En eso también falló el gobierno al pequeño Henry. Una vez más, no lo protegió, no lo salvó y no garantizó que creciera libre y cumpliera las metas y los sueños que fuera construyendo a lo largo de su vida.

Cuatro sujetos han sido detenidos por el ataque. Luis Antonio “N”, alias “el negro"; Edgar “N”, alias “el peluso"; Miguel Ángel “N” y un menor de edad que fue llevado a un centro para adolescentes y del que no dieron ni su nombre de pila.

Según las investigaciones, otro individuo les ofreció ocho mil pesos y supuestamente solo les pagaría si había un muerto. Ese muerto es el pequeño Henry.

En tanto que, el delincuente menor se ha beneficiado de las protecciones a adolescentes... Del presunto autor intelectual y tres implicados más, no hay nada. ¿Recibirán todos ellos el castigo que se merecen?

