Este fin de semana, le dieron el último adiós al pequeño Fernando, niño de 5 años, que fue presuntamente asesinado por una deuda de mil pesos en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex).

Amigos y familiares velaron al pequeño, para después trasladarlo al panteón Municipal de Lomas de Altavista en Acaquilpan; sin embargo, entre el dolor, se sigue pidiendo justicia por la vida del menor.

Tres presuntos responsables por la muerte de Fernandito en Edomex

En la audiencia inicial, la cual fue realizada el pasado 9 de agosto 2025, un juez de control del Tribunal superior de Justicia del Estado de México, impuso prisión preventiva justificada para Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”, presuntos implicados en el asesinato de Fernandito.

Los presuntos responsables están acusados por delitos relacionados con la desaparición de personas, por lo que las investigaciones del caso continúan. La Fiscalía Mexiquense citó a declarar al dueño de la propiedad en la que vivían los presunta responsables del crimen.

La audiencia se realizará el próximo lunes 11 de agosto 2025 en los juzgados del Penal de Neza, en donde se determinará si los tres acusados serán vinculados a procesos o no.

Nadie debería morir por mil pesos, menos un niño de 5 años que solo tenía sonrisas, abrazos y sueños para darle al mundo.



La muerte se alimenta del miedo y la indiferencia, Fernandito debía habernos convocado a todos, a gritar, a parar todo un país… pic.twitter.com/75ShX2hwMa — Bryan LeBaron (@BClebaron) August 9, 2025

Así fue la emotiva despedida de Fernandito en Edomex

El velorio se llevó a cabo durante más de 24 horas en un domicilio familiar ubicado en la zona alta de La Paz; decenas de personas salieron en caravana con flores blancas y globos rumbo al panteón municipal Altavista, en la colonia Lomas de Altavista.

El cortejo fúnebre, que fue encabezado por Marcelina, madre del Fernandito, fue custodiado por las autoridades municipales con en objetivo de garantizar la seguridad del traslado de los restos del menor.

Cronología del caso de Fernandito, niño de 5 años asesinado en Edomex

Fernandito, niño de 5 años de edad, fue secuestrado por varios días; su madre tocó puertas en una vecindad ubicada en la colonia Ejidal El Pino, donde sabía que podrían tener a su hijo. Tocó puertas, pidió ayuda, pero nunca se lo entregaron.

Ante la falta de noticias, su madre levantó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México por privación ilegal de la libertad el pasado 4 de agosto 2025.

Fue ese mismo día cuando policías municipales ingresaron a la vecindad. Al recorrer los cuartos, percibieron un olor fétido que los condujo hasta una de las habitaciones; allí, en bolsas de plástico, encontraron el cuerpo del pequeño Fernando, ya en estado avanzado de descomposición.