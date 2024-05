¡El amor! Mujer de 60 deja todo en EU para casarse con el miembro de una tribu en Tanzania; tiene 30 años

Deborah Babu es una mujer de 60 años que dejó todo en Estados Unidos para casarse con el miembro de una tribu a quien conoció en un viaje a Tanzania.

Lo primero que todos piensan es que el ahora esposo, 30 años menor que ella, solo “está con ella sólo por interés”, sin embargo la mujer, que se mudó a 15 mil kilómetros de distancia para casarse, señala que “no podría estar más feliz”,

Deborah Babu es una mujer originaria de Sacramento en California y cuenta que a su edad no esperaba enamorarse cuando conoció Saitoty Babu, un hombre que tiene la mitad de ciudad, es decir que tiene 30 años menos que ella; de hecho lo conoció en octubre de 2017 durante su viaje a Tanzania lugar al que fue acompañada de su hija, Royce, curiosamente también de 30 años de edad.

Cuando madre e hija llegaron a una playa de la localidad de Zanzíbar, ubicada a unos 15 mil kilómetros de su casa en Estados Unidos, ellas se encontraron con Saitoty, quien les ofreció algunos “recuerditos”.

La mujer de 60 años se negó a comprarle pero le preguntó si se podía tomarse una foto con él debido a que nunca había conocido a un miembro de una tribu de la población Masái.

Deborah y Saitoty intercambiaron sus números de teléfono, además de que entablaron una pequeña charla y un par de semanas después, la mujer quien es una jubilada oficial de policía regresó a Sacramento, pero estos “nuevos” amigos no perdieron su comunicación.

Para el mes de diciembre de 2017, Deborah regresó a Tanzania y Saitoty ya le tenía preparada una sorpresa: le entregó el anillo de compromiso y le pidió matrimonio.

Deborah Babu aceptó y posteriormente se casaron en junio de 2018 pero no lo hicieron de la forma tradicional sino que lo hicieron mediante una tradicional ceremonia masai: “Nunca esperé encontrar un esposo y casarme con alguien mucho más joven que yo, pero él es el hombre más amable y cariñoso”.

Conforme al diario The Sun, los hijos de Deborah respaldaron el compromiso de su madre y de hecho la alentaron a seguir adelante: “Cuando mencionó por primera vez que se casaría conmigo, pensé que estaba loco. Pero mis hijos y mi familia dijeron que no debería preocuparme por la diferencia de edad”.

Durante mucho tiempo, ella se resistió a salir con alguien y mucho menos si se trata de un hombre 30 años menor; Deborah cuenta que sus hijos lo conocieron por FaceTime y que ellos mismos fueron los que la animaron a viajar nuevamente a Tanzania”.

Las reacciones no se hicieron esperar, en redes sociales donde la historia se hizo viral, muchos de los usuarios señalan que Saitoty solo está con ella por interés y hasta lo acusan de que solamente quiere la green card pero esta mujer asegura que a su ahora esposo no le interesa vivir en Estados Unidos: “La gente me pregunta si lo adopté o si soy su abuela. Nosotros nos centramos en nuestra felicidad, sin importar el qué dirán”.

“Es hermosa y amable y me apoya. Tener una esposa es un gran paso para mí. Estoy orgulloso de nuestro matrimonio”, cuenta Saitoty quien actualmente es un ganadero y agrega que: “Me duele mucho ver comentarios mezquinos, pero ahora veo a otras personas con diferencias de edad y nos ayuda a ignorar lo que dice la gente. La edad es sólo un número y no impide el amor y el cuidado que siento por mi mujer”.

Actualmente Deborah Babu y Saitoty Babu viven en Tanzania, “Es una vida muy diferente aquí en Tanzania, pero estoy feliz. Cocinamos al fuego y no tenemos agua corriente. Estamos construyendo una cabaña en este momento… Es el hombre más amable y cariñoso que conocí”.