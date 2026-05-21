“¡Gritaba atrapada bajo tierra!” VIDEO: Mujer cae en alcantarilla mientras paseaba a su perro en Brasil

Momentos de terror vivió una estudiante universitaria en Cuiabá, Brasil, después de caer súbitamente dentro de una alcantarilla mientras la mujer caminaba por la vía pública junto a su perro.

La víctima fue identificada como Juliana Mara Schiel, mujer de 21 años, estudiante de psicología, quien terminó atrapada en un hueco de aproximadamente 1.5 metros de profundidad después de que la tapa de concreto colapsó justo cuando ella pasó por encima.

¿Cómo ocurrió el accidente en la alcantarilla de Brasil?

De acuerdo con reportes locales, Juliana caminaba tranquilamente junto a su mascota cuando pisó una estructura de concreto que aparentemente cubría una alcantarilla. En cuestión de segundos, la tapa cedió por completo y la joven cayó dentro del agujero, desapareciendo bajo la superficie ante la mirada de personas que se encontraban en la calle.

Testigos relataron que la estudiante permaneció atrapada alrededor de cuatro minutos mientras gritaba pidiendo por ayuda. De hecho, fueron algunos transeúntes y automovilistas los que finalmente lograron auxiliarla y sacarla del hueco antes de la llegada de los servicios de emergencia.

En Cuiabá, Brasil, la joven Juliana Mara Schiel (21 años, estudiante de psicología) cayó por completo en un hueco de 1,5 m mientras paseaba con su perro por la calzada.



La tapa de concreto cedió al pisarla, quedó atrapada unos 4 minutos gritando, fue rescatada por transeúntes y… pic.twitter.com/lX6z6qPjb7 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) May 19, 2026

Después de su recate, Juliana fue trasladada al Hospital Municipal de Cuiabá, donde permanece bajo observación médica. Según los primeros reportes, sufrió fractura de al menos tres dientes, además de múltiples raspaduras, una herida que se extendió del labio hasta el mentón, además de una torcedura de tobillo.

Aunque las lesiones no ponen en riesgo su vida, el accidente dejó fuertes cuestionamientos acerca del estado del alcantarillado y las medidas de mantenimiento urbano en la ciudad. Este impactante accidente ocurrió en una calle de Cuiabá, capital del estado brasileño de Mato Grosso, y rápidamente generó una enorme indignación en redes sociales por las condiciones de la infraestructura urbana.

¿Qué se sabe sobre la alcantarilla colapsada en Brasil?

Hasta ahora, autoridades locales no han detallado públicamente si la estructura presentaba daños previos o falta de mantenimiento. Sin embargo, el caso ya abrió debate en Brasil sobre la seguridad peatonal y el deterioro de infraestructura en espacios públicos.

En redes sociales, miles de usuarios calificaron el hecho como una “trampa mortal” y exigieron revisiones urgentes de alcantarillas y tapas de concreto en distintas ciudades.

Especialistas en ingeniería urbana han advertido en múltiples ocasiones que el desgaste, la humedad y la falta de inspecciones pueden provocar colapsos repentinos de estructuras subterráneas. Mientras Juliana se recupera en el hospital, el accidente deja una pregunta inquietante: ¿cuántas ciudades ignoran riesgos invisibles que podrían convertirse en tragedias en segundos?