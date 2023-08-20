Mujer pierde las piernas y manos al intentar conocer a la Virgen de Fátima; contrajo una bacteria

La historia de una mujer colombiana identificada como Luz Marina Contreras Vargas se dio a conocer en redes sociales luego de experimentar un viaje que le cambió la vida el pasado 27 de junio de 2023 cuando llegó a Lisboa, Portugal y adquirió una bacteria que la dejó sin manos y piernas.

Lina Carrascal, hija de Luz, compartió su historia por medio de Instagram, narró que se trataba de su primer viaje al exterior y tenía el objetivo de conocer a la Virgen de Fátima; sin embargo, contrajo una infección bacteriana que la mantiene internada, pero ¿Cómo se contagió?

¿Qué bacteria contrajo la mujer colombiana que perdió las manos en Lisboa?

Su hija contó que dos días después de llegar al país Luz Marina comenzó a presentar malestares, por esto la familia decidió posponer su visita a la sede en la que está la Virgen de Fátima.

“El 29 de junio íbamos para Fátima porque era la razón por la que vinimos a Portugal, sin embargo, no fuimos porque mi mamá se enfermó. Ella estuvo hospitalizada desde el 29 de junio hasta el 7 de julio. Durante ese tiempo le diagnosticaron un síndrome de choque tóxico por una bacteria que se llama " streptococcus pyogenes”.

A los pocos días, el organismo de la madre de familia presentó una falla multiorgánica, en ese momento tomaron la decisión de mandarla a coma inducido durante seis días, por lo que pidieron ayuda económica, pues, los gastos en Europa son elevados.

"Los costos son altísimos y necesitamos ayuda para poder cubrir todo lo que necesita mi mamá para recuperarse. Ayúdennos a compartir y a seguir orando por la recuperación de Luz Marina Contreras Vargas".

Luz Marina perdió piernas y brazos tras bacteria

En un comunicado en redes sociales aseguraron que la bacteria le causó necrosis, esto derivó en la pérdida de piernas y brazos, pues los tejidos no pudieron ser salvados.

"Actualización 15 de agosto. Los cirujanos tomaron la decisión de amputar en vista de que los tejidos no son viables. La cirugía de las manos será mañana 16 de agosto. Por favor, ayúdennos a orar para que todo salga bien", escribió Lina Carrascal en su Instagram.

De momento, se desconoce cuándo volverá la familia a su país, al tiempo que internautas ha realizado donaciones para apoyarla durante su estancia en el hospital.