Nacen cuatrillizos en Guadalajara: no ocurría un caso así desde 2014

El nacimiento de cuatrillizos sorprendió a una familia en el Área Metropolitana de Guadalajara y rápidamente llamó la atención por lo inusual del caso.

Este tipo de embarazos es poco frecuente y, según reportes, no se registraba uno similar en el estado desde 2014.

Cuatrillizos en Guadalajara

Los cuatro bebés, dos niños y dos niñas, nacieron el pasado 7 de enero, luego de un embarazo considerado de alto riesgo, el cual requirió seguimiento médico especializado durante varios meses para vigilar la salud de la madre y de los recién nacidos.

El caso generó interés debido a la baja probabilidad de que ocurran embarazos múltiples de este tipo de forma espontánea.

🔴#IMPORTANTE | ¡La cigüeña se lució en Guadalajara! 😱 Una mujer dio a luz a cuatrillizos, lo que ha conmocionado las redes sociales.



Nacieron prematuramente el 07 de enero en la semana 31 de gestación y tras más de 50 días en el hospital, ya fueron entregados a su mamá. Desde… pic.twitter.com/5FzqFaaJzL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 5, 2026

De acuerdo con estimaciones médicas, los embarazos naturales de c uatrillizos pueden presentarse aproximadamente en uno de cada 500 mil a 700 mil nacimientos.

Aunque en los últimos años se han observado más casos de nacimientos múltiples, muchos están relacionados con tratamientos de fertilidad. Por ello, cuando un embarazo de cuatrillizos ocurre de manera natural, continúa siendo considerado un evento poco común.

¿Por qué es tan difícil que nazcan cuatrillizos?

El nacimiento de cuatrillizos es considerado poco común debido a la forma en que ocurre el proceso reproductivo.

En un embarazo típico, el cuerpo libera un solo óvulo durante la ovulación y este es fecundado por un espermatozoide.

Para que se desarrollen cuatrillizos de manera natural , deben presentarse situaciones poco frecuentes, como la liberación de varios óvulos al mismo tiempo o la división de uno o más embriones en etapas tempranas del embarazo.

Además, el cuerpo de la mujer está biológicamente preparado para gestar un solo bebé, por lo que los embarazos múltiples implican mayores exigencias físicas y médicas.

Esto aumenta el riesgo de complicaciones durante la gestación y hace que, en muchos casos, los bebés nazcan prematuramente y requieran cuidados especiales.

Por estas razones, los embarazos espontáneos de cuatrillizos son extremadamente raros y pueden ocurrir aproximadamente en uno de cada 500 mil a 700 mil nacimientos.