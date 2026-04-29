¡Para eso sí aparecen! Policías y vecinos se enfrentan por campo de futbol en Naucalpan, Edomex

La tarde de este martes 28 de abril, vecinos y elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan se vieron involucrados en un enfrentamiento en el pueblo de San José Río Hondo, tras una manifestación en el campo de futbol conocido como “La Colmena”, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los propios vecinos, la situación se salió de control luego de un operativo para retirar a los manifestantes, pero de un momento a otro, los policías comenzaron a agredirlos e incluso a lanzarles piedras.

En los videos difundidos en redes sociales, se puede observar cómo más de 50 uniformados arribaron al lugar para desalojar a los “peligrosos” vecinos, quienes solo se oponían a la construcción de un complejo inmobiliario.

¿Por qué protestaban los vecinos en San José Río Hondo?

El conflicto comenzó después de diversas reuniones realizadas entre autoridades municipales e habitantes, quienes no están de acuerdo con que el campo de futbol sea utilizado para otros usos.

De igual forma, vecinos denuncian que la construcción de un fraccionamiento en Cumbres de la Herradura invade un espacio que fue donado por pobladores originarios, así como de la extinta fábrica de textiles San José Río Hondo.

Pero lo que parecía una manifestación pacífica terminó en pedradas, golpizas y hasta detenciones por parte de la Guardia Municipal. Pero el enfrentamiento también se extendió con personal de la inmobiliaria.

Videos: Así fue el enfrentamiento hoy en Naucalpan

En redes sociales comenzaron a circular varios videos del enfrentamiento, donde se observa a policías forcejeando con los habitantes dentro del campo. En algunas imágenes se observa cómo les lanzan piedras o intentan amedrentarlos por grabar.

Otro video más muestra cómo un vecino de camisa gris es detenido por varios uniformados; en lo que es arrastrado, uno de los policías se acerca y le propina un golpe en la pierna.

Las imágenes provocaron indignación para los mexiquenses, pues no solo cuestionaron el uso de la fuerza pública, sino también el hecho de que cuando se les necesita, no aparecen, pero para actos de represión, ahí sí se juntan.

Reportan detenidos tras operativo en Naucalpan

Tras los hechos, vecinos denunciaron que hubo personas golpeadas y varios detenidos, quienes fueron trasladados ante el juez cívico en las inmediaciones del Palacio Municipal de Naucalpan.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura sobre los hechos ocurridos en el campo de futbol. Mientras tanto, algunos manifestantes permanecen en la zona.

