Choque fatal: muere director de Protección Civil de Singuilucan, Hidalgo

El director de Protección Civil de Singuilucan, Hidalgo, Rolando Pontaza Vértiz, perdió la vida tras verse involucrado en un fuerte accidente automovilístico sobre el libramiento Pitula–San Alejo.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Huajomulco, en el municipio de Tulancingo, una zona clave de conexión hacia la carretera México–Tuxpan.

¿Cómo ocurrió el accidente en la México–Tuxpan?

De acuerdo con reportes policiacos y de cuerpos de emergencia, el accidente se registró alrededor de las 17:00 horas. Pontaza Vértiz conducía una camioneta con dirección a Tuxpan cuando se impactó de frente contra un camión tipo rabón.

El choque fue de tal magnitud que, al arribar los servicios de emergencia, ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. La fuerza del impacto dejó severamente dañadas ambas unidades y obligó al cierre parcial de la vialidad.

🚨Rolando Pontaza Vértiz, director de Protección Civil de #Singuilucan, #Hidalgo, perdió la vida en un accidente automovilístico sobre el libramiento Pitula–San Alejo, en Tulancingo.



El funcionario, quien encabezó el área durante tres administraciones, chocó de frente contra un… pic.twitter.com/Trs7ORPLob — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Durante varias horas, el tránsito en la zona se vio afectado, especialmente a la altura del puente de Huajomulco, mientras se realizaban las labores de retiro de vehículos y peritajes correspondientes. Hasta el cierre de esta publicación, la vialidad seguía afectada con largas filas de autos.

¿Quién era Rolando Pontaza Vértiz?

Rolando Pontaza Vértiz era un funcionario ampliamente reconocido en su municipio. Se desempeñó como director de Protección Civil durante al menos tres administraciones consecutivas, destacando por su compromiso con la seguridad de la población.

Su trayectoria estuvo marcada por la atención de emergencias, coordinación de operativos y acciones preventivas en beneficio de la comunidad.

Reacciones tras la muerte del director de Protección Civil en Hidalgo

La Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo lamentó profundamente el fallecimiento del funcionario, reconociendo su vocación de servicio y entrega.

Por su parte, el Ayuntamiento de Singuilucan también expresó su pesar, destacando que su partida deja un vacío importante tanto en la institución como en la comunidad a la que sirvió con dedicación.

Mensajes de condolencias comenzaron a circular en redes sociales, donde colegas y ciudadanos recordaron su labor y compromiso.

¿Qué pasó con la circulación tras el accidente en la México-Tuxpan?

El accidente provocó el cierre parcial de la autopista México–Tuxpan en ese tramo durante varias horas, lo que generó afectaciones para automovilistas que transitaban por la zona.

Elementos de seguridad y emergencia trabajaron en el lugar para asegurar el área, retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación lo antes posible.

