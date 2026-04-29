No saldrá de la cárcel ni alcanza fianza: Dictan prisión preventiva al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando ‘N’, por supuesto abuso de adolescente

El escándalo estalló la noche del sábado cuando la policía sorprendió al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando 'N' perpetrando un presunto ataque contra un adolescente.

Las autoridades estatales lo encontraron escondido en un terreno baldío a la orilla de la carretera Yautepec-Tlayacapan, llevando a cabo el aberrante delito.

Este operativo es el verdadero motivo por el que el político fue enviado directo a una celda, sin ninguna posibilidad de salir libre.

El operativo carretero: Así lo encontraron los policías

El asombro de los habitantes es total. Los reportes oficiales indican que el arresto ocurrió el pasado sábado 25 de abril.

Fueron elementos de seguridad pública quienes realizaban un patrullaje cuando notaron una actividad sospechosa en un predio ubicado a un costado de la carretera.

Al acercarse al lugar, descubrieron en flagrancia a Jorge Armando 'N', supuestamente violentando al menor de edad.

¿Por qué no alcanza fianza y se queda encerrado?

Para entender por qué el alcalde no volverá a su casa, hay que mirar directamente la gravedad extrema de las acusaciones iniciales.

El juez le negó rotundamente cualquier derecho a pagar una garantía económica, ordenando que permanezca encerrado tras las rejas de forma obligatoria.

#FiscalíaMorelosInforma📄PRISIÓN PREVENTIVA PARA JORGE ARMANDO “N” POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN, CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES Y ABUSO SEXUAL AGRAVADO



•Fue sorprendido por policías el pasado sábado 25 de abril violentando a un adolescente en el… pic.twitter.com/m29v7bDcCX — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 29, 2026

Con esta rigurosa medida de seguridad, las autoridades estatales buscan proteger a la víctima y evitar que el político intente escapar de la justicia.

Los tres graves delitos que lo tienen en el penal

La Fiscalía de Morelos no se guardó nada durante la primera audiencia. Lanzó acusaciones formales muy severas contra el representante municipal.

Los cargos que enfrenta ante el tribunal incluyen violación, corrupción de menores y abuso sexual agravado.

Por la brutal naturaleza de estos hechos contra un adolescente, el panorama de defensa legal para Jorge Armando 'N' es sumamente complejo.

Actualmente, se encuentra fuertemente custodiado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde tendrá que esperar a que se defina su situación legal completa.

¿Qué pasará con el ayuntamiento de Tlalnepantla?

Con el alcalde totalmente incomunicado en una celda, la tensión política está al máximo nivel.

El cabildo local tendrá que convocar a una reunión de emergencia para evitar un vacío de poder y garantizar el flujo de los servicios básicos.

Si se confirma que su ausencia del cargo será definitiva, la ley local estipula que el presidente municipal suplente debe rendir protesta tan pronto como sea posible.