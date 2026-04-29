Persecución contra presuntos huachicoleros termina en fuego en Apan, Hidalgo

Una persecución de alto riesgo terminó en tragedia en Apan, Hidalgo. Lo que inició como un operativo policiaco contra presuntos delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo, escaló rápidamente a un enfrentamiento armado que dejó como saldo una camioneta calcinada y una persona sin vida.

Los hechos ocurrieron sobre el camino antiguo hacia la comunidad de San Juan Ixtilmaco, donde vecinos reportaron detonaciones y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

¿Qué pasó en la persecución en Apan?

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la policía municipal detectaron varias camionetas sospechosas, presuntamente utilizadas para el traslado ilegal de hidrocarburo, actividad conocida como “huachicol”.

Al intentar intervenir, los tripulantes de las unidades abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató una persecución en la zona. La situación se tornó violenta en cuestión de minutos, obligando a las autoridades a desplegar un operativo más amplio.

Durante la huida, una de las camionetas terminó incendiándose, generando una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

🚨Persecución deja un muerto y camioneta calcinada



Una persecución entre presuntos ladrones de combustible y policías municipales en Apan, #Hidalgo, terminó con una camioneta incendiada y un hombre sin vida en el camino antiguo hacia San Juan Ixtilmaco.



El enfrentamiento… pic.twitter.com/QlGCFIUppD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Camioneta calcinada y un muerto tras enfrentamiento en Hidalgo

Tras el reporte del incendio, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas. Una vez sofocado el fuego, localizaron el cuerpo sin vida de una persona al interior o cerca de la unidad calcinada.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni si formaba parte del grupo de presuntos delincuentes. El área fue acordonada mientras peritos y autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Pese a la magnitud del enfrentamiento, hasta ahora no se reportan personas detenidas. Las autoridades informaron que el operativo continúa en la región con apoyo de distintas corporaciones.

En las acciones participan elementos de la Policía Estatal de Hidalgo, así como cuerpos de emergencia y seguridad de municipios cercanos, quienes trabajan de manera coordinada para ubicar a los responsables. También se sumaron paramédicos de la Cruz Roja, aunque no se reportaron más personas lesionadas en el lugar.

El robo de combustible sigue siendo una problemática constante en varias regiones del país, principalmente en estados como Hidalgo, donde existen ductos de alta relevancia para el suministro energético.

Este tipo de delitos no solo implica pérdidas económicas, sino que también representa un riesgo para la población, debido a enfrentamientos, explosiones o incendios como el ocurrido en este caso.

