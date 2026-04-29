Reducen horarios escolares en Veracruz tras ola de calor

Las altas temperaturas no dan tregua en el sur de Veracruz y ya comenzaron a impactar directamente en la vida escolar. En municipios como Coatzacoalcos, varias instituciones educativas decidieron ajustar sus horarios para proteger a los alumnos ante una ola de calor que ha superado los 40 grados.

La medida no es menor, implica recortar varias horas de clase presencial y reorganizar la dinámica académica, todo con tal de evitar riesgos como golpes de calor o deshidratación.

¿Por qué están reduciendo horarios en escuelas de Veracruz?

El calor extremo ha rebasado la capacidad de respuesta de muchas escuelas. Aunque algunos planteles cuentan con aire acondicionado, estos sistemas simplemente no son suficientes para contrarrestar las temperaturas actuales.

Un ejemplo claro es el CBTIS 85, donde el Comité Interno de Salud tomó la decisión de modificar la jornada escolar. La prioridad es cuidar la salud de más de 2 mil estudiantes.

Las autoridades escolares explicaron que permanecer durante horas en aulas con altas temperaturas puede provocar afectaciones serias, especialmente en adolescentes, quienes pasan gran parte del día en clase.

¿Cómo quedan los nuevos horarios escolares en Veracruz?

Los cambios ya están en marcha y estarán vigentes del 28 de abril al 31 de mayo de 2026.



El turno matutino ahora termina a las 11:30 de la mañana (antes salían a las 2:00 pm).

El turno vespertino inicia a las 2:50 de la tarde (antes entraban a la 1:00 pm).

Esto significa menos tiempo dentro de las aulas durante las horas más intensas de calor. Además, parte de las actividades académicas se realizarán de forma asincrónica, es decir, los estudiantes deberán continuar con tareas desde casa.

El ajuste de horarios no es exclusivo de un solo plantel. Otras instituciones como la Secundaria Técnica 19 y diversas secundarias generales también comenzaron a implementar cambios similares.

Incluso, algunos planteles aún están evaluando sumarse a estas medidas si las temperaturas continúan elevándose en los próximos días.

¿Qué riesgos hay por la ola de calor en estudiantes?

Las temperaturas superiores a los 40 grados representan un riesgo real para la salud. Entre los principales peligros están:



Golpes de calor

Deshidratación

Fatiga extrema

Mareos o desmayos

Reducir la exposición durante las horas más críticas del día es clave para evitar este tipo de situaciones, especialmente en espacios donde la ventilación no es suficiente.