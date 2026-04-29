Suspenden a policías que pasaron al lado de balacera y no hicieron nada en Guadalajara

Se registró una balacera y presunto secuestro en Guadalajara, Jalisco, lo peor es que en ese momento pasó una patrulla al lado del crimen y no actuaron, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública informó que ya fueron suspendidos y serán investigados.

Los hechos ocurrieron en una plaza ubicada sobre avenida Revolución y la calle Ramón López Velarde, en la colonia Magaña. De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, varios sujetos armados sometieron a un hombre, aparentemente herido por impactos de arma de fuego, y lo subieron por la fuerza a una camioneta.

En las imágenes se observa cómo el hombre es arrastrado, dejando rastros visibles en el piso, mientras los agresores actúan con rapidez para huir del lugar. Testigos señalaron que se escucharon detonaciones, lo que provocó pánico inmediato.

En el sitio aún eran visibles manchas de sangre y marcas de arrastre, evidencia de la violencia que se vivió momentos antes.

Testigos relatan momentos de pánico tras balacera en Guadalajara

Trabajadores de la zona contaron que lo único que pudieron hacer fue correr para resguardarse. El miedo se apoderó del lugar en cuestión de segundos.

🔴#IMPORTANTE | En el estacionamiento de una tienda comercial sobre Revolución y López Velarde de la colonia La Paz en Guadalajara, se registraron detonaciones por arma de fuego. Hasta el momento no se han localizado personas heridas en el lugar.



Con información: Janely Rivera… pic.twitter.com/yBo9MZly1R — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 27, 2026

Algunos relataron que estaban en plena jornada laboral cuando comenzaron a escucharse los disparos. Sin pensarlo, abandonaron sus actividades para ponerse a salvo.

Aunque ahora todo parece en calma, reconocen que el nerviosismo sigue presente y que la situación los dejó marcados. Aun así, muchos continúan trabajando porque, como dicen, “no queda de otra”.

¿Por qué suspendieron a policías tras el ataque armado en Guadalajara?

Uno de los puntos que más ha generado polémica es la presencia de una patrulla durante el ataque. En el mismo video difundido se observa una unidad de la policía de Guadalajara circulando cerca del lugar justo cuando ocurrían los hechos.

Esto levantó cuestionamientos sobre una posible omisión por parte de los elementos. Ante ello, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara informó que los oficiales involucrados fueron suspendidos y separados de sus funciones.

Además, se abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo incumplimiento en sus labores y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre que fue privado de la libertad ni su estado de salud. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.