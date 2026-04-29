¡Lo golpean dentro de la patrulla! Captan presunta agresión de policías en Tulancingo tras persecución desde Cuautepec

Un automovilista fue detenido en Tulancingo tras una persecución que comenzó en Cuautepec; durante la intervención, un video captó lo que sería una presunta agresión por parte de policías, ya que el hombre arrestado fue golpeado cuando se encontraba dentro de la patrulla.

Los hechos iniciaron en la colonia El Banco, donde elementos de Cuautepec marcaron el alto al conductor; al no detenerse, los policías continuaron el seguimiento hasta la calle Antonio Castro, en la colonia El Paraíso, ya en territorio de Tulancingo, donde finalmente realizaron la detención.

Así ocurrió la persecución entre Cuautepec y Tulancingo

El seguimiento del vehículo avanzó desde Cuautepec hasta Tulancingo; la persecución concluyó en la calle Antonio Castro, donde los elementos interceptaron al conductor y lo subieron a una unidad oficial.

En ese punto, ciudadanos comenzaron a grabar la intervención; las imágenes muestran parte del momento en que los policías realizan la detención y trasladan al hombre hacia la patrulla.

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⭕️🚔|| Un presunto abuso policiaco se registró en el municipio de Tulancingo, luego de que elementos de la Policía Municipal de Cuautepec, invadieran jurisdicción y detuvieran a un automovilista en la colonia El Paraíso.

De acuerdo con los afectados, los oficiales marcaron el… pic.twitter.com/P6gsp3JsUl — Punto por punto (@puntoporpuntomx) April 28, 2026

Video muestra presunta agresión dentro de la unidad

El material difundido capta un momento clave; ya dentro de la patrulla, uno de los policías golpea al detenido, lo que ha sido señalado como una posible agresión.

En la misma escena, se observa a un mando intentando apartar a una persona que buscaba intervenir de una forma agresiva y encarando al defensor; la situación generó tensión entre quienes presenciaban los hechos.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que los policías de Cuautepec continuaron el operativo fuera de su municipio; la detención se realizó en Tulancingo, lo que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento.

Hasta ahora no se ha confirmado si existía coordinación entre corporaciones; tampoco se ha detallado el motivo de la intervención más allá de la persecución inicial.

Tras la difusión del video, no se ha emitido información oficial por parte de autoridades de Tulancingo ni de Cuautepec; el caso continúa sin una versión institucional que aclare lo ocurrido.