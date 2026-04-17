Jornada violenta en CDMX: Balacera en Azcapotzalco deja un muerto y 3 heridos

En la alcaldía Azcapotzalco, un atentado con armas de fuego dejó una persona fallecida y tres lesionadas en la colonia San Miguel Amantla. El ataque se registró en la intersección de la avenida Morelos y Camino a Nextengo, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron a cuatro víctimas heridas. Todo mientras usted dormía.

Durante el traslado a centros hospitalarios, uno de los afectados perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. En el sitio del incidente se recolectaron 15 casquillos percutidos, y las autoridades investigan si se trató de una agresión directa.

Crónica de una joven desaparecida y localizada por su propia familia; la ausencia de las autoridades

La búsqueda de Edith Guadalupe Valdez, una joven de 21 años que fue vista por última vez al salir de su hogar en la colonia La Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, al subir a un mototaxi, ha dado un giro trágico.

La joven se dirigía a una entrevista laboral en la colonia Nonoalco, dentro de la alcaldía Benito Juárez, pero perdió contacto con su familia tras enviar su ubicación final.

⭕️ #ÚltimaHora | Encuentran el cuerpo de Edith



La joven Edith Guadalupe salió de su casa en Iztapalapa buscando trabajo, entró a un edificio en Benito Juárez, pero nunca salió.



Su familia exigía respuestas, pero les dijeron que no podían entrar sin una orden o sin la famosa… pic.twitter.com/wLvxWFXwfl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Ante la falta de respuestas inmediatas por parte de las instituciones, sus allegados realizaron investigaciones propias, rastreando grabaciones de seguridad que mostraron el momento en que ella ingresaba a un inmueble sobre la Avenida Revolución.

Como medida de presión para acelerar las indagatorias, familiares y conocidos de la joven realizaron un bloqueo en el Circuito Interior. Tras estas acciones, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron una inspección en el edificio con el número 829 de la Avenida Revolución, donde localizaron un cadáver.

#AlertaVial | Bloqueo en Revolución por desaparición de joven en CDMX ⚠️



Familiares de Edith, una joven de 21 años, mantienen cerrada Avenida Revolución en la alcaldía Benito Juárez tras su desaparición.



De acuerdo con las investigaciones, la joven salió de Iztapalapa, ingresó… pic.twitter.com/4d6eu48JYK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Los restos fueron movilizados a las instalaciones del Ministerio Público para los procesos de identificación oficial, mientras la comunidad espera justicia por este hecho.

#JusticiaParaEdith | Familiares de Edith Guadalupe Valdez informaron que peritos de la @FiscaliaCDMX localizaron un cadáver en el inmueble ubicado en Avenida Revolución 829.



El cuerpo fue trasladado al Ministerio Público para realizar su identificación oficial. pic.twitter.com/ifZRrkk4OF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Intento de linchamiento y captura en Cuajimalpa

En la colonia Loma del Padre, habitantes de la alcaldía Cuajimalpa retuvieron a un individuo acusado de diversos delitos graves. Según testimonios de residentes como Irma Romero, el sujeto presuntamente abusó de sus hijos, a quienes también habría obligado a consumir sustancias ilícitas durante un periodo de tres meses. Los vecinos señalaron que el hombre solía agredir físicamente a su pareja y que se jactaba de poder evadir a la justicia constantemente.

#AlertaVial | Bloqueo en Revolución por desaparición de joven en CDMX ⚠️



Familiares de Edith, una joven de 21 años, mantienen cerrada Avenida Revolución en la alcaldía Benito Juárez tras su desaparición.



De acuerdo con las investigaciones, la joven salió de Iztapalapa, ingresó… pic.twitter.com/4d6eu48JYK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

La situación escaló cuando Rosario Martínez, otra habitante de la zona, denunció que el hombre amenazó de muerte a su madre por intentar proteger a los menores afectados.

Hartos de la inseguridad, los pobladores capturaron al sujeto en su propia vivienda con la intención inicial de lincharlo; no obstante, optaron por solicitar la intervención de las autoridades. Bajo un operativo de vigilancia estricto, el detenido fue llevado a la agencia especializada en la colonia Doctores para que la Fiscalía proceda legalmente.

