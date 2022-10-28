Dan cadena perpetua a mujer que decapitó a su amiga en Reino Unido

En Reino Unido, una mujer fue sentenciada este viernes a cadena perpetua porque decapitó a su amiga. Esta es la primera sentencia realizada en el Old Bailey Crown Court que es televisada en Londres.

La mujer, identificada como Jemma Mitchell, fue acusada de asesinar y decapitar a su amiga en junio de 2021.

Durante la sentencia, el juez indicó que la condenó a cadena perpetua porque no mostró arrepentimiento tras sus actos.

"Llegué a la conclusión de que eres extremadamente tortuosa. No has mostrado absolutamente ningún remordimiento y parece que estás en completa negación de lo que hiciste", dijo el juez antes de anunciar la sentencia.

Jemma Mitchell, 38, found guilty of killing her church friend & dumping her decapitated body more than 200 miles away in Devon has been jailed for life today - for a minimum of 34 years. Hear the Judge's comments @BBCSpotlight 2230 following a televised court broadcast. pic.twitter.com/3THl3fzyEP — Janine Jansen (@JanineJansenTV) October 28, 2022

Mitchell fue sentenciada a cadena perpetua con un término mínimo de 34 años. Es la primera vez que una persona condenada por asesinato es sentenciada en cámara en un tribunal inglés.

Las reglas se cambiaron a principios de este año para permitir la transmisión de sentencias en los Tribunales de la Corona, aunque el resto del proceso del juicio permanece fuera del alcance de las cámaras.

Mujer decapita a su amigo

Durante el juicio televisado en Reino Unido, se dieron a conocer los detalles del asesinato, De acuerdo con el juez, Jemma Mitchell mató a su amiga Mee Kuen Chong de 67 años, en su casa de Londres. posteriormente metió el cuerpo en una maleta.

La mujer alquiló un auto, donde metió la maleta con el cuerpo de su amiga y condujo alrededor de 320 kilómetros hasta Devon, para abandonarlo. Al día siguiente una persona que caminaba por el lugar encontró los restos.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron que en la maleta estaba el cuerpo de una mujer pero sin cabeza. Días después encontraron el cráneo, pero ya se había descompuesto lo suficiente como para evitar que un patólogo determinara la causa de la muerte, aunque estaba claro que tenía un golpe.

Las autoridades determinaron que la mujer utilizó su conocimiento de anatomía que aprendió en la universidad, para decapitar a la víctima, sin embargo agregaron que la razón para hacerlo seguía siendo “un misterio”.

