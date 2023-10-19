¿Por qué tan caro? Recibos de agua superan los 60 mil pesos en Nuevo León

A pesar de los obstáculos a los que se han enfrentado las y los comerciantes en el Centrito Valle, ubicado en San Pedro Garza García en Nuevo León, debido a las distintas obras de regeneración, ahora lidian con el cobro excesivo de los servicios básicos.

La Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey ha aumentado, de manera exagerada, sus precios, un hecho que consterna a las y los comerciantes de esta zona.

Mujer denuncia cobro excesivo de agua; recibo llega por más de 60 mil pesos

Gabriela Ramírez, encargada de un salón de belleza en Centrito Valle, denunció que hace algunos días le llegó un recibo de agua, del periodo de agosto – septiembre, por el que debe pagar alrededor de 62 mil 296 pesos.

“Pues nos llegó un recibo excesivo de agua” casi 64 mil pesos, cuando anteriormente llegaba de 400 a 500 pesos (…) Ya hicimos el reporte en Agua y Drenaje y no nos solucionan nada (…) Piden que hagamos un convenio cuando claramente no vamos a pagar esto de agua”, explicó Gabriela para Fuerza Informativa Azteca.

Hasta el momento, la única solución que le han ofrecido las autoridades de Agua y Drenaje, es pagar los casi 63 mil peso en cómodas mensualidades.

Comerciantes niegan haber gastado esa cantidad de agua

¡Una cantidad absurda! Con la crisis hídrica a la que se ha enfrentado Nuevo León, las casas y negocios del estado sufrieron prolongados cortes de agua, por lo que el costo por este servicio les resulta imposible.

“No pudimos haber gastado esa cantidad de agua cuando ha habidos cortes (…) Las construcciones no tenemos trabajo (…) Literal está muerto a veces, no tenemos ni para la renta (…) Esta muerto el centrito”, declaró la encargada de este salón de belleza para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Este y otros establecimientos agonizan, los recibos de agua resultan impagables, ya que mensual mente pagan un promedio entre 400 500 pesos, como lo muestran los recibos de agua anteriores.

