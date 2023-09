Mujer denuncia que le robaron a sus bebés durante el parto

Después de 13 consultas, el 7 de septiembre Liliana llegó a la Clínica Médica Génesis XXI donde tenía programada una cesárea porque le dijeron que iba a ser mamá de dos bebés; sin embargo, cuando terminó la operación resultó que los doctores le dieron la noticia de que nunca hubo gemelos.

Hoy la mujer exige justicia y acusa al hospital de haberle robado a sus hijos. Incluso narró ante la cámara de Fuerza Informativa Azteca que la ilusión se convirtió en su peor pesadilla durante el parto.

“Siento como me abre porque mete la mano, siento que algo me saca y cuando le hace así yo siento un dolor muy fuerte, muy fuerte que hasta me hago así y me dicen tranquila es el útero. Vuelvo a oír al doctor y dice está muy chiquito, ella contesta, son dos doctores. Vuelve a hacer manejo y escucho que dice que no hay nada, que no hay nada, que es un embarazo psicológico.”, relata.

Liliana presentó los ultrasonidos como prueba de que sí existieron sus bebés

Pero Liliana señala que tiene los ultrasonidos en los que quedó plasmada la vida que crecía en su vientre, mismos que presentó como prueba ante las autoridades.

Tengo el video donde la estoy grabando a la doctora y estoy grabando mi ultrasonido y le digo doctora ahí se puede ver si, cuánto miden, cuánto pesan, me dijo, claro que sí la niña es la más grande, la niña pesa 1.800, el niño pesa 1.500 y me da la medición de los dos.

La mujer desesperada no dio crédito a la versión médica. Con esto denunció el robo de los dos bebés.

Los doctores sostienen que eran tumores y no bebés

Los médicos que la atendieron argumentan que le retiraron dos tumores y no había tal embarazo, por este motivo la fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por existir la presunción de que se incurrió en el delito de responsabilidad profesional.

Es que no me puedes decir que no me sacaron nada porque yo entre con mi estómago y mirta ahorita no tengo nada, no puede ser que nada estaba llena de aire, no puede ser.

Esto derivó en el aseguramiento de la clínica, ubicada en la colonia Aviación Civil, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al momento no hay un solo detenido.